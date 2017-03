Cote d'Ivoire bất ổn sau kết quả bầu cử tổng thống

Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ủy ban bầu cử Cote d'Ivoire công bố cựu Thủ tướng Alassane Quattara thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 28/11, với 54,1% phiếu bầu, so với 45,9% số phiếu ủng hộ đương kim Tổng thống Laurent Gbagbo.



Tuy nhiên, Hội đồng hiến pháp, cơ quan có thẩm quyền xác nhận kết quả bầu cử ở Cote d'Ivoire, cho rằng kết quả do Ủy ban bầu cử thông báo nói trên không có giá trị.



Phát biểu trên truyền hình, ông Paul Yao N'Dre, người đứng đầu Hội đồng hiến pháp, cho rằng Ủy ban bầu cử đã không đáp ứng được hạn chót thông báo kết quả bầu cử trước nửa đêm 1/12. Do vậy, kể từ thời điểm đó, Ủy ban bầu cử không có tư cách đưa ra bất cứ thông báo nào.



Mỹ đã lên tiếng hối thúc các bên ở Cote d'Ivoire tôn trọng kết quả bầu cử. Ông Mike Hammer, quan chức Nhà Trắng cho rằng các quan sát viên bầu cử được công nhận chính thức và đáng tin cậy đã đánh giá cuộc bầu cử này tự do và công bằng, vì vậy không bên nào được phép cản trở tiến trình bầu cử.



Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi các nhà lãnh đạo Cote d'Ivoire có giải pháp hòa bình đối với những tranh cãi xung quanh tiến trình bầu cử.



Sau cuộc họp khẩn cấp ngày 2/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cảnh báo "sẽ áp dụng những biện pháp thích hợp" đối với những ai cản trở tiến trình bầu cử ở Cote d'Ivoire.



Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Cote d'Ivoire kể từ năm 2005 và được coi là bước cuối cùng trong tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị dai dẳng ở nước này sau cuộc nội chiến 2002-2003.



Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 31/10, không có ứng cử viên nào đạt số phiếu quá bán. Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo được 38% số phiếu và cựu Thủ tướng Alassane Quattara được 32%.



Xung đột bạo lực đã xảy ra trong quá trình tiến hành bầu cử. Đêm 1/12, một số tay súng tấn công một văn phòng của cựu Thủ tướng Alassane Quattara ở Yopougothe làm gần 20 người thương vong./.





(TTXVN/Vietnam+)