Cote d'Ivoire sẽ cấm xuất khẩu cacao và càphê

Theo thông báo từ văn phòng của ông Ouattara, lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày 24/1 đến 23/2. Công ty hay thương nhân nào vi phạm sẽ bị coi là "tài trợ cho chính quyền bất hợp pháp" và bị áp đặt các biện pháp trừng phạt.



Cote d'Ivoire là quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới, doanh thu từ cacao chiếm gần 20% tổng sản phẩm quốc nội và 40% kim ngạch xuất khẩu.



Cote d'Ivoire lâm vào khủng hoảng chính trị kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống cuối năm 2010, với kết quả do Ủy ban bầu cử công bố là ông Ouattara thắng cử và được quốc tế công nhận, trong khi Hội đồng Hiến pháp tuyên bố Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo tái đắc cử.



Cùng ngày 24/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley cho biết Washington hoàn toàn ủng hộ lệnh cấm trên của ông Ouattara, coi đây là một phần trong chiến lược nhằm giảm bớt ngân quỹ của ông Gbagbo và buộc ông ta phải từ chức.



Liên minh châu Âu (EU) cho rằng cấm vận thương mại là giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Cote d'Ivoire nếu các biện pháp trừng phạt hiện nay không có hiệu quả và không ép được ông Gbagbo từ bỏ quyền lực.



Trong khi đó, cựu Tổng thống Nam Phi, ông Thabo Mbeki, nhà trung gian hòa giải cho cuộc tranh chấp ở Cote d'Ivoire, cho rằng chỉ có thương lượng trực tiếp giữa ông Ouattara và ông Gbagbo mới có thể chấm dứt được bế tắc. Nếu không tiến hành thương lượng, Cote d'Ivoire sẽ rơi vào cuộc nội chiến cướp đi sinh mạng của nhiều người và tàn phá tài sản.



Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 19/1 đã thông qua nghị quyết cho phép tăng cường ngay lập tức 2.000 quân và ba máy bay trực thăng vũ trang cho Phái bộ Liên hợp quốc tại Cote d'Ivoire (UNOCI), nhằm hỗ trợ bảo vệ dân thường trong bối cảnh bất ổn an ninh leo thang nghiêm trọng sau bầu cử ở quốc gia châu Phi này.



Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cũng cảnh báo sẽ tiến hành biện pháp quân sự buộc ông Gbagbo từ chức để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.



Đặc phái viên của Liên minh châu Phi (AU), Thủ tướng Kenya Raila Odinga cho rằng trước tình thế bế tắc hiện nay cần phải thực thi các biện pháp trừng phạt tài chính bổ sung hoặc biện pháp quân sự đối với ông Gbagbo, người vẫn kiểm soát các lực lượng an ninh, phần lớn hoạt động của ngành xuất khẩu cacao và các cơ quan nhà nước ở Cote d'Ivoire./.





