Cử tri Cộng hòa lưỡng lự, ông Obama ghi thêm điểm

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy hai ứng cử viên hàng đầu vẫn ở thế bám đuổi nhau, trong khi uy tín của ứng cử viên Newt Gingrich - cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ - đã giảm xuống mức thấp đáng báo động. Ứng cử viên gần như duy nhất của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama vẫn tạm thời duy trì ưu thế so với các đối thủ đảng Cộng hòa.



Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả thăm dò do kênh ABC News và báo Bưu điện Wasington" (Washington Post) phối hợp tiến hành và công bố ngày 22/2 cho biết trong số hơn 1.000 cử tri đảng Cộng hòa trên phạm vi cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại trong thời gian từ ngày 15-20/2, có 65% bày tỏ thiện cảm với cựu Thống đốc Mitt Romney, 61% nhìn nhận tích cực đối với cựu Thượng nghị sĩ Rick Santorum.



Trong khi đó, tỷ lệ cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Gingrich chỉ còn 45%, giảm 10% so với tháng trước và giảm 15% so với kết quả thăm dò hồi cuối năm ngoái.



Sau cú "hat-trick" ghi được trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Missouri, Minnesota và Colorado, uy tín của ông Santorum nổi lên như cồn, song trong tuần qua đã tạm thời chững lại, thậm chí giảm chút ít. Đây là dấu hiệu báo rằng cuộc đua tại hai bang Arizona và Michigan vào ngày 28/2 tới sẽ rất quyết liệt để chuẩn bị bước vào ngày "Siêu Thứ ba" (6/3) với đồng loạt 11 cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ở 11 bang.



Thế bám đuổi nhau giữa các ứng cử viên Cộng hòa càng được phản ánh rõ với kết quả thăm dò công bố cùng ngày của tổ chức Quinnipiac University. Trong số 2.605 cử tri Cộng hòa được hỏi ý kiến, có 35% ủng hộ ứng cử viên Santorum so với 26% ủng hộ ông Romney. Ông Gingrich chỉ nhận được 14% ý kiến ủng hộ, trong khi Hạ nghị sĩ Ron Paul được 11%. Có một chi tiết đáng quan tâm là nếu ông Gingrich và ông Paul bỏ cuộc, ông Santorum sẽ nới rộng thêm khoảng cách dẫn điểm so với ông Romney với tỷ lệ 50% - 37%.

Những con số trên cho thấy cử tri Cộng hòa vẫn chưa dứt khoát chọn ai giữa hai ứng cử viên tiềm tàng nhất là ông Rômni và ông Santorum. Hơn nữa, tỷ lệ cử tri ủng hộ cả hai ứng cử viên này cho tới nay vẫn thấp hơn mức cần thiết để có thể được lựa chọn làm đại diện của đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, cũng theo kết quả thăm dò, nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tại thời điểm hiện nay, ông Obama sẽ đánh bại ông Santorum với tỷ lệ 47%-44% và hạ gục ông Romney với tỷ lệ 46%-41%. Rõ ràng uy tín của ông chủ Nhà Trắng đang nhích lên nhờ tình hình kinh tế Mỹ sáng sủa hơn.



Kết quả thăm dò của hãng tin AP và GfK cho thấy lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, đa số người dân Mỹ cho rằng kinh tế Mỹ bắt đầu được cải thiện và đi đúng hướng. Cụ thể có 30% ý kiến cho rằng tình hình kinh tế khá hơn, tăng 15% so với cuộc thăm dò hồi tháng 12/2011 và là mức tăng cao nhất kể từ khi AP-GfK tiến hành thăm dò về vấn đền này hồi năm 2009. Người dân Mỹ rõ ràng đang lạc quan hơn và điều đó giúp ông Obama ghi thêm điểm.



Để chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết đấu với ứng cử viên đảng Cộng hòa, Tổng thống Obama ngày 22/2 đã chính thức công bố danh sách 35 "đại sứ" đồng chủ tịch-cố vấn cho chiến dịch vận động tranh cử của ông tại 50 bang. Danh sách này gồm có các nghị sỹ, thống đốc, thị trưởng, các cựu quan chức và các nhà hoạt động trong nhiều lĩnh vực./.

(Theo TTXVN)