Cuba đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng

Khoảng nửa triệu người dân Cuba đang thiếu nước sạch để sử dụng. Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết thông thường tháng Năm là tháng mưa nhiều nhất tại Cuba, nhưng tháng Năm vừa qua lượng mưa chỉ đạt 47% so với mức trung bình. Tình trạng hạn hán tại Cuba đã bắt đầu từ tháng 11/2008, kéo dài suốt năm 2009, năm được coi là một trong 4 năm mưa ít nhất tại Cuba trong vòng gần 110 năm gần đây. Dara (Zara), đập nước lớn nhất tại Cuba, hiện chỉ còn 14% lượng nước so với sức chứa thiết kế 1,02 tỷ m3. Hồ chứa nước tại 11 trong tổng số 14 tỉnh, thành ở Cuba hiện có mức nước dưới 50%. Tại 14 hồ chứa phục vụ nhu cầu sử dụng nước của người dân 9 tỉnh hiện chỉ còn 1/4 lượng nước so với sức chứa thiết kế. Chính phủ Cuba trong những tháng gần đây đã kêu gọi người dân tiết kiệm sử dụng nước.



Nước tại các hồ chứa thiếu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vụ lúa năm nay. Cuba đang đối diện với tình trạng khan hiếm gạo. Tình trạng hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng tới năng suất vụ lúa năm nay, đang vào vụ thu hoạch. Hạn hán còn ảnh hưởng đáng kể tới kết quả khuyến nông do Chủ tịch Cuba Raun Caxtơrô (Raul Castro) phát động từ gần 2 năm qua, với mục đích thay thế nhập khẩu lương thực, thực phẩm. Mỗi năm Cuba phải chi tới 2 tỷ USD nhập khẩu lương thực, thực phẩm.



Trong giai đoạn 2004-2005, hạn hán gay gắt tại Cuba cũng làm ảnh hưởng tới 2 triệu trong tổng số 11,2 triệu dân nước này.



Trong khi đó, các chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu ô nhiễm và các loại hóa chất trong không khí (CECONT) cho biết có khả năng xảy ra ngày càng nhiều trận mưa axít tại nước này. Ông Ôxvanđô Cuêxta Xantốt (Osvaldo Cuesta Santos), Chủ tịch CECONT, cho biết tình trạng mưa axít gia tăng là do không khí chứa nhiều chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông gây ra cũng như do các hoạt động sản xuất tạo ra nhiều chất xunphát và nitơrát thải ra khí quyển./.





