Cuba tố cáo Mỹ tiếp tục siết chặt bao vây cấm vận

Phát biểu trong cuộc họp báo giới thiệu báo cáo hàng năm “Sự cần thiết phải chấm dứt cuộc bao vây kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ chống lại Cuba”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Abelardo Moreno nhấn mạnh, chính sách hà khắc này của Washington là sự vi phạm trắng trợn tới quyền được sống trong hòa bình, phát triển và an ninh của một quốc gia có chủ quyền.



Chính phủ Cuba cũng chỉ rõ, trong những năm vừa qua chính quyền Mỹ đã tập trung truy xét và gây cản trở đối với các hoạt động giao dịch tài chính quốc tế của Cuba và ngày càng có nhiều ngân hàng trên thế giới, trước sức ép của Washington, đã từ chối quan hệ với Cuba khiến cho nước này gặp rất nhiều khó khăn trong giao dịch với các đối tác thương mại.



Trong năm 2013, hai lĩnh vực bị tác động nhiều nhất do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ là ngoại thương với tổng thiệt hại lên tới gần 4 tỷ USD và du lịch với khoảng 2 tỷ USD. Ngoài ra, việc Cuba buộc phải nhập khẩu nhiều loại thiết bị y tế, thuốc men, nguyên liệu sản xuất thuốc thông qua nước thứ ba do không được phép giao dịch trực tiếp với các công ty của Mỹ cũng gây khó khăn cho ngành y tế của quốc đảo này.



Chính phủ Cuba kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục lên án hành động trái phép này của phía Mỹ và ủng hộ Havana đòi Washington phải dỡ bỏ ngay lập tức lệnh bao vây cấm vận phi lý này vào ngày 29/10 tới khi Đại Hội đồng Liên hợp quốc xem xét và bỏ phiếu nghị quyết liên quan đến vấn đề này.



Năm 2012, Cuba đã nhận được sự ủng hộ của 188 các nước thành viên Liên hợp quốc và chỉ duy nhất Mỹ, Israel và Palau bỏ phiếu chống, trong khi Micronesia và Đảo Marshall bỏ phiếu trắng./.

