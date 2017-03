Cục Tình báo Trung ương Mỹ đang điều tra nội bộ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tân Giám đốc CIA David Petraeus, người vừa chính thức tiếp quản cơ quan tình báo này, cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung xem xét công việc của một điệp viên CIA làm nhiệm vụ cố vấn về các vấn đề chống khủng bố tại Sở Cảnh sát New York.



Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 13/9, ông Petraeus cho biết "cố vấn" này chỉ cố gắng đảm bảo việc chia sẻ thông tin trong trường hợp cần thiết.



Vai trò của cố vấn CIA được tiết lộ đầu tiên trên bản tin của hãng AP, trong đó cho biết cảnh sát New York đã bí mật cài các sỹ quan phản gián vào các cộng đồng tôn giáo để theo dõi sinh hoạt hàng ngày của những cộng đồng này, đồng thời giám sát mọi hoạt động tại các nhà thờ Hồi giáo cũng như các tổ chức sinh viên Hồi giáo tại Mỹ.



Cũng tại phiên điều trần trên, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho biết CIA đã đề nghị "trợ giúp" cảnh sát New York nhưng không hề thu thập thông tin tình báo. Ông Clapper dẫn một báo cáo phân tích cho thấy không có bất cứ một nhân viên CIA nào "xuống phố" để thu thập tin tức tình báo về con người.



Trước đây, CIA từng ủng hộ việc hợp tác với Sở Cảnh sát New York và bác bỏ những chỉ trích rằng họ đã vượt qua những ranh giới hợp pháp được đưa ra để ngăn chặn cơ quan tình báo này theo dõi công dân Mỹ trong lãnh thổ Mỹ./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)