Cúm A/H1N1 lan nhanh, WHO có thể nâng mức cảnh báo

Dịch cúm A H1N1 đã vượt tầm kiểm soát

Dịch cúm A/H1N1 dự kiến sẽ là chủ đề chính của hội nghị hàng năm của WHO. Đây là sự kiện kéo dài 5 ngày, bắt đầu khai mạc vào hôm nay (18/5) tại Geneva với sự tham gia của quan chức y tế thuộc 193 nước thành viên WHO.

Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan sẽ công bố đề xuất của các chuyên gia về việc sản xuất vắc xin chống cúm A/H1N1 tại hội nghị. Các công ty dược phẩm cũng sẵn sàng sản xuất thuốc nhưng vẫn còn nhiều quyết định phải được đưa ra, ví dụ, phải sản xuất bao nhiêu liều vắc xin, sẽ phân phối vắc xin như thế nào và ai sẽ nhận được thuốc.

Một số chuyên gia nhận xét, sản xuất vắc xin chống cúm A/H1N1 không phải là vấn đề lớn nhưng WHO cần thảo luận vấn đề này với các nước thành viên.

Một ngày hơn 70 ca nhiễm cúm mới

Tính đến ngày 17/5, trên toàn cầu đã có 8.480 người ở 40 quốc gia nhiễm virus cúm A/H1N1. Có 75 người chết vì bệnh này, hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra ở Mexico.

Chỉ riêng trong ngày 17/5, Bộ Y tế Nhật đã xác nhận có hàng chục ca nhiễm cúm mới, buộc chính phủ nước này phải đóng cửa trường học, hoãn các sự kiện như liên hoan Kobe hàng năm. Trong vòng một ngày, số người nhiễm cúm ở Nhật đã tăng từ 5 lên 78 trường hợp, hầu hết là học sinh trung học, chưa từng ra nước ngoài.

Các ca nhiễm cúm mới đều liên quan tới học sinh ở Hyogo và Osaka nhưng hầu hết đã hồi phục tại bệnh viện địa phương hoặc ở nhà, giới chức y tế Nhật cho hay.

Chánh văn phòng nội các Nhật Takeo Kawamura nói: "Chúng tôi vẫn chưa xác định được virus lây lan ở khu vực đó như thế nào. Chúng tôi đang cố hết sức mình để lần theo lộ trình lây nhiễm và ngăn chặn nó".

Đến sáng nay, số ca nhiễm cúm đã lên tới 121.

WHO có thể nâng cảnh báo thành đại dịch

Gregory Hartl, phát ngôn viên của WHO cho biết, tỷ lệ lây cúm trong một nước là yếu tố then chốt để WHO quyết định có nâng mức cảnh báo đại dịch lên hay không.

Tờ New York Times bình luận, trước tình hình số ca lây nhiễm mới ở Nhật gia tăng, nhiều khả năng WHO sẽ sớm phải nâng mức cảnh báo lên cấp cao nhất.

Hiện nay, cảnh báo ở mức 5 trong thang 6 mức, nghĩa là một sự bùng phát dịch cúm toàn cầu sắp xảy ra.

"Chúng tôi đã nắm được tình hình ở Anh và Tây Ban Nha rằng ở đó số ca nhiễm cúm cao hơn những nước châu Âu khác...trong vài ngày qua, ở Nhật cũng có những ca nhiễm cúm mới, vì vậy chúng tôi cũng cần phải theo dõi", ông Hartl nói.

Tây Ban Nha và Anh là hai nước có số ca nhiễm cúm A/H1N1 cao nhất ở châu Âu, lần lượt là 103 và 101 trường hợp.

Hôm 17/5, Anh công bố nước này có thêm 14 trường hợp nhiễm cúm, 11 ca lây lan trong nước giữa những người chưa từng tới Mexico hay Mỹ, chỉ lây nhiễm từ những người đã nhiễm virus.

Theo các chuyên gia WHO, một đại dịch sẽ nổ ra nếu virus cúm A/H1N1 lây từ người sang người ở diện rộng ở ngoài phạm vi nước Mỹ.

"Chúng tôi không muốn vội vàng phán xét bất cứ điều gì nhưng chắc chắn là chúng tôi đang theo sát tình hình cúm A/H1N1", ông Hartl nói về những diễn biến mới ở Nhật cuối tuần qua.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bác bỏ giả thuyết của một chuyên gia Australia rằng virus cúm A/H1N1 đang lây lan ở nhiều nước hiện nay là sản phẩm của một phòng thí nghiệm.

Những điểm mới xuất hiện cúm

Tuần qua, ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia xác nhận, nước này đã có ca nhiễm cúm A /H1N1 đầu tiên. Bệnh nhân là một nam sinh viên 21 tuổi, vừa từ Mỹ về nước hôm 13/5.

Ngoài ra, một số quốc gia trên thế giới như Ấn Độ, Cuba, Ecuador, Peru và Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo về những trường hợp nhiễm cúm đầu tiên.