Cúm vẫn còn là đại dịch

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc hội đàm qua điện thoại với Ủy ban khẩn cấp của WHO gồm 15 chuyên gia độc lập. Báo động này sẽ được xem xét lại vào giữa tháng 7 khi có dữ liệu đầy đủ về dịch cúm mùa đông ở Nam bán cầu. Theo WHO, dịch cúm A/H1N1 đã làm 18.114 người thiệt mạng. WHO nhận định dịch cúm đã giảm nhưng các ca nhiễm mới có thể xuất hiện trong vài tuần tới.

THÙY LINH (Theo Reuters, AFP)