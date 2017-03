Cung cấp thông tin tội phạm cho phụ huynh

Hàng triệu gia đình lo lắng không biết con em có tham gia các băng nhóm tội phạm nào không. Để hỗ trợ phụ huynh ngăn ngừa tội phạm vị thành niên, cảnh sát Anh đã áp dụng nhiều sáng kiến.

Rào dậu chống trộm

Từ giữa tháng 9, Bộ Nội vụ Anh bắt đầu thực hiện chương trình thử nghiệm cung cấp cho phụ huynh thông tin về nhân thân những người thường hay tiếp xúc với con cái họ để kiểm tra xem có ai từng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em hay không.

Chương trình thử nghiệm sẽ kéo dài trong 12 tháng, trước mắt được thực hiện tại bốn thành phố Peterborough, Southampton, Stockton và Warwickshire.

Muốn tham gia chương trình, phụ huynh cần điền vào mẫu đơn họ tên người muốn tìm hiểu, nêu rõ lý do tìm hiểu rồi gửi cho văn phòng cảnh sát địa phương. Chính quyền và cảnh sát địa phương sẽ xem xét, quyết định loại thông tin nào cần cung cấp cho phụ huynh.

Phụ huynh phải có trách nhiệm bảo mật thông tin được chia sẻ. Nếu ngồi lê đôi mách phát tán thông tin, phụ huynh có thể bị kiện và phải chịu trách nhiệm hình sự nếu thông tin bị phát tán là nguyên nhân dẫn đến kích động tấn công, hành hung.

Các chuyên gia pháp luật và các tổ chức bảo vệ trẻ em lo ngại chương trình thử nghiệm kể trên sẽ dẫn đến hành vi trả thù và thúc đẩy kẻ phạm tội lẩn trốn, lúc đó công tác giám sát tội phạm của cảnh sát sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Xem mặt bắt hình dong

Sau khi làm việc với ngành cảnh sát, chính quyền địa phương và các hội phụ huynh, Bộ Nội vụ Anh đã có kế hoạch phân phát một tập sách mỏng liệt kê chi tiết các dấu hiệu về hành vi và cách ăn mặc của trẻ để giúp phụ huynh nhận biết con em có dính líu đến các băng nhóm tội phạm đường phố hay không.

Trước mắt, có khoảng 30.000 tập sách mang tựa đề “Gangs: You and your child” (Các băng nhóm: Bạn và con cái bạn) được phân phát cho phụ huynh tại các thành phố lớn có nhiều băng nhóm tội phạm thiếu niên như London, Liverpool, Manchester, Birmingham.

Tập sách hướng dẫn những cảnh báo cụ thể như con em bỗng dưng có tiền và đồ dùng mà không giải thích được nguồn gốc; con em sử dụng tiếng lóng, ra dấu bằng tay khi giao tiếp; con em có biệt danh riêng, mặc những trang phục đặc biệt như thắt khăn màu sặc sỡ; bị thương tích trên người mà không có lời giải thích rõ ràng...

Tập sách cũng sẽ hướng dẫn phụ huynh cách lắng nghe, trò chuyện với con cái một cách bình tĩnh thay vì mắng nhiếc, buộc tội bởi nhiều khi bọn trẻ tham gia băng nhóm tội phạm chỉ vì bị áp lực và đe dọa từ bạn bè. Tập sách còn khuyên phụ huynh cố gắng tham gia vào cuộc sống và hoạt động của con cái, hỏi han, tìm hiểu bạn bè và gia đình bạn bè của con cái.