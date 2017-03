Cựu biên tập viên Tân Hoa xã lên án “Tam Sa”

Học giả Lý Lệnh Hoa: “Chỉ gây thêm rắc rối cho dân và nước”



Trên trang blog.sina.com.cn, lúc 20g22 ngày 17-7 học giả Lý Lệnh Hoa - chuyên gia nghiên cứu hải dương học, thành viên của Trung tâm tin tức Hải Dương Trung Quốc - cho đăng tải lại bài viết của tác giả Châu Phương “Lập thành phố Tam Sa là làm trò cười cho quốc tế, cực lực kêu gọi từ bỏ ngay lập tức”. Học giả Lý dẫn nhập: “Chúng ta nên bình tĩnh và hãy biết lý lẽ một chút đối với Luật biển do Việt Nam công bố thời gian gần đây. Cái thành phố có diện tích to lớn như thế (ám chỉ thành phố Tam Sa mà Trung Quốc vừa tuyên bố thành lập), nó có thể giống một thành phố hay không?

Bản thân cái thành phố này có thể cho con người một cuộc sống bình thường hay không? Chưa kể chúng ta nên học tập nghiêm túc luật biển quốc tế trong thời hiện đại, xác định chính xác đường lãnh hải cơ bản và các điểm cơ sở trên biển, chúng ta không thể cứ tự nghĩ sao là làm vậy”. Liên quan đến vấn đề tranh chấp biển đảo của Trung Quốc với các nước xung quanh, học giả Lý cho rằng dù ở biển Đông hay biển Hoa Đông thì Trung Quốc cũng đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 với tám nước láng giềng là Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam.

Chính vì lẽ đó, Trung Quốc nên tuân thủ điều này. Thừa nhận trong những năm qua Trung Quốc và các nước này luôn xảy ra những mâu thuẫn và tranh chấp lãnh hải rất nghiêm trọng, ông kêu gọi Trung Quốc nên hình thành một vùng biển hòa bình, hợp tác và hữu nghị với các nước xung quanh, tuyệt đối không chỉ là những lời nói suông. Trung Quốc nên lấy chính sách hơp lý và dựa trên luật pháp quốc tế để xử sự. Đối với những người Trung Quốc động một chút là đòi động binh trừng phạt nước khác để giành lãnh hải, học giả họ Lý khuyến cáo: “Những người không hiểu rõ về ý nghĩa to lớn của UNCLOS 1982 đối với nhân loại là như thế nào, họ cũng chẳng biết xu hướng phát triển chủ đạo của thế giới, họ đang ăn nói lăng nhăng. Họ cổ xúy động võ, như thể chỉ gây thêm rắc rối cho nhân dân và đất nước”. Phản bác luận điệu “quân sự hóa, tranh chấp hóa, phức tạp hóa và sẽ kéo dài” trên biển Đông do giáo sư Chu Hồng Quân thuộc Đại học Phúc Đán đưa ra trên Thời Báo Hoàn Cầu ngày 12-6, học giả Lý cho rằng “nếu các nước đã ký UNCLOS, trong đó có Trung Quốc, và tuân thủ công ước này thì biển Đông sẽ không có chuyện như giáo sư Chu nói”. HOÀNG NGỌC