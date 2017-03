Cựu Đại sứ Mỹ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng

Ông Jon Huntsman. (Nguồn: Internet)

Tuyên bố tại cuộc míttinh tổ chức ở Công viên Tự do thuộc bang New Jersey, nơi cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan phát động chiến dịch tranh cử vào năm 1980, ông Huntsman cho rằng: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, chúng ta đang để lại cho thế hệ sau một đất nước kém hùng mạnh, kém cạnh tranh và kém tự tin hơn bao giờ hết. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được và hoàn toàn không phải là nước Mỹ."



Ông Huntsman cũng nhấn mạnh, nước Mỹ phải có những quyết định cứng rắn để tránh thảm họa thâm hụt ngân sách khổng lồ lên tới 1.400 tỷ USD trong năm tài khóa hiện nay. Theo ông, hậu quả của việc này sẽ là nước Mỹ sẽ chìm sâu hơn vào nợ nần vì phải dùng tiền thu ngân sách liên bang vào nhiều chương trình, từ an ninh quốc gia tới cứu trợ thiên tai.



Trong bài phát biểu, ông Huntsman tự cho rằng mình là người hiểu chính sách đối ngoại của nước Mỹ hơn bất kể ứng cử viên nào của đảng Cộng hòa và ông biết cách đưa đất nước ra khỏi suy thoái kinh tế.



Tuy nhiên, theo giới phân tích, kinh nghiệm mà ông Huntsman có được trong hai năm làm việc trong chính quyền của Tổng thống Obama là "con dao hai lưỡi" vì điều đó có thể làm cho ông mất điểm ủng hộ của cử tri tại những bang "không ủng hộ Obama" cũng như trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng Cộng hòa do cử tri bảo thủ chiếm đa số.



Ông Huntsman, 51 tuổi, từng là Thống đốc bang Utah từ 2005-2009 khi ông được Tổng thống Obama bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Ông Jon Huntsman vừa kết thúc vai trò trên hồi tháng Tư vừa qua.



Với sự tham gia của triệu phú Huntsman, cuộc đua tranh chức ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012 hiện nay đã có tám ứng cử viên.



Các ứng viên khác là cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Minnesota Tim Pawlenty, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, Hạ nghị sĩ Michele Bachmann, Hạ nghị sĩ Ron Paul, cựu Thượng nghị sĩ của bang Pennsylvania Rick Santorum và doanh nhân Herman Cain.



Các cuộc thăm dò dư luận tiến hành gần đây cho thấy, trong số những đối thủ Cộng hòa của ông Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới thì ông Huntsman giành được điểm ủng hộ thấp nhất, còn ứng cử viên tiềm tàng nhất là ông Mitt Romney và bà Michele Bachmann./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)