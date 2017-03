Cựu Giám đốc IMF đền hầu phòng New York 6 triệu USD

Dominique Strauss-Kahn (Ảnh: REX)

Nafissatou Diallo đã kiện Strauss-Kahn với cáo buộc ông ép cô phải quan hệ tình dục tại một phòng khách sạn ở New York hồi tháng 5/2011.



Trước đó, một vụ kiện hình sự chống lại ông Strauss-Kahn bị hủy bỏ do những long ngại về độ tin cậy của Nafissatou Diallo. Tuy nhiên, cô này đã theo đuổi một vụ kiện dân sự, trong đó cô đòi bồi thường thiệt hại cho cuộc tấn công mà cô khẳng định là "bạo lực và ác dâm" và đã tước đi của cô phẩm giá của một người phụ nữ.



Strauss-Kahn khẳng định các hành vi tình dục là liên ứng song thừa nhận đó là một "sai lầm" và là một "thất bại đạo đức" mà ông rất hối hận.



Thỏa thuận kể trên sẽ chấm dứt bê bối pháp lý kéo dài 18 tháng qua vốn khiến Strauss-Kahn phải từ chức Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và từ bỏ các tham vọng trở thành Tổng thống Pháp.



Theo báo Le Monde, để thực hiện thỏa thuận dàn xếp bên ngoài tòa án, Strauss-Kahn sẽ phải nhận một khoản vay ngân hàng 3 triệu USD và mượn phần còn lại từ người vợ li thân của ông, bà Anne Sinclair.



Sinclair, một triệu phú và là một phóng viên Pháp, luôn sát cánh bên chồng trong suốt quá trình xảy ra bê bối và đã đóng tiền bảo lãnh sau khi ông bị bắt. Tuy nhiên, cuối cùng thì cặp đôi này đã chia tay vào mùa hè vừa qua và giờ sống tại hai khu đối diện nhau ở Paris.



Thỏa thuận với Diallo được cho là sẽ được một thẩm phán ở New York xác nhận vào tuần tới song các nguồn thạo tin cảnh báo thỏa thuận này vẫn có thể đổ bể.

Theo Thanh Hảo (VNN / Telegraph)