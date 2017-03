Cựu giám đốc IMF ra tù

Dominique Strauss-Kahn trong phiên xét xử ngày 19/5. Ảnh: AP.

Cựu giám đốc IMF được thả tự do từ nhà tù Rikers Island ở New York, sau khi vợ ông Anne Sinclair trả 1 triệu USD tiền bảo lãnh và 5 triệu USD tiền bảo đảm để ông được tại ngoại.

Nhưng các nhà quản lý tòa nhà Bristol Plaza nơi bà Sinclair, 62 tuổi, đã thuê hai căn hộ để chồng tá túc trong lúc bị tạm giam, đã hủy hợp đồng sau khi phát hiện ra danh tính của ông.

Những người chủ khu nhà cao cấp, nơi một căn hộ hai phòng ngủ được thuê vói giá 14.000 USD/tháng, khoe rằng tòa nhà sang trọng hơn cả một khách sạn và cung cấp dịch vụ dọn phòng hằng ngày.

Strauss-Kahn, 62 tuổi, đối mặt với 7 tội danh sau khi tấn công tình dục một nữ hầu phòng 32 tuổi tại khách sạn Sofitel, cách Bristol Plaza 3,5 km.

Michele Smith, một hướng dẫn viên thể dục tại Bristol Plaza, nói: "Tôi không muốn một nhân vật đình đám như thế trong khu nhà của tôi". Một người dân khác cũng cho rằng kế hoạch này là không thể chấp nhận nổi.

Thay vào đó Strauss-Kahn sẽ chuyển sang một khu nhà tạm thời ở ngoại ô Manhattan, do hãng Stroz Friedberg quản lý. Sau đó ông sẽ được chuyển lần nữa.

Ít nhất một nhân viên an ninh sẽ theo dõi Strauss-Kahn liên tục. Ông cũng phải đeo một thiết bị điện tử ở cổ chân. Camera an ninh sẽ giám sát tòa nhà 24/24 giờ và Strauss-Kahn sẽ chỉ được rời chỗ ở cho những lần thẩm tra, đi cầu nguyện hoặc vì lý do sức khỏe.

Bà Sinclair và ông Strauss-Kahn cũng phải trả 200.000 USD chi phí mỗi tháng. Cựu giám đốc IMF sẽ ra tòa vào ngày 6/6.

Theo Song Minh (VNE)