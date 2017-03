Cựu giám đốc IMF sẽ trắng án?

Ông Strauss-Kahn nhiều khả năng sẽ không bị buộc tội sau khi các điều tra viên phát hiện những lỗ hổng lớn trong câu chuyện của cô hầu phòng tại khách sạn ở Manhattan đã cáo buộc ông xâm hại tình dục.

Hai luật sư của ông Strauss-Kahn, Bejamin Brafman (trái) và William Taylor, rời trụ sở tòa hình sự New York ngày 6-6. Ảnh: Getty Images

Những tình tiết mới

Báo Mỹ New York Times (NYT) dẫn lời các nhân viên điều tra nói các xét nghiệm cho thấy chỉ có bằng chứng mơ hồ về quan hệ tình dục giữa ông Strauss-Kahn với cô hầu phòng và các công tố viên cho biết không có cơ sở để tin hầu hết những gì người cáo buộc đã kể.

Ngày 30-6, các công tố viên gặp những luật sư của ông Strauss-Kahn để thảo luận về những chi tiết mới trong quá trình điều tra khả năng hủy bỏ phiên tòa vì những cáo buộc sai trái đã được đặt ra.

Trong số những phát hiện mới có các vấn đề liên quan đến đơn xin tị nạn của cô hầu phòng người Guinea (32 tuổi), và có thể cả những liên hệ của cô này tới các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy và rửa tiền.

Theo đó, cô hầu phòng đã nói chuyện điện thoại với một người đàn ông hiện đang bị giam giữ trong ngày cô gặp ông Strauss-Kahn. Trong cuộc nói chuyện được ghi âm, cô này có đề cấp đến những lợi lộc có thể nhận được từ việc tố cáo ông.

Người đàn ông đó, theo các điều tra viên, bị bắt giữ do các cáo buộc sở hữu 400 cân Anh (181 kg) marijuana. Người này cũng là một trong số những người đã trả các khoản tiền mặt đáng ngờ, tổng cộng lên tới 100.000 USD vào các tài khoản do cô hầu phòng đứng tên tại Arizona, Pennsylvania, Georgia và New York.

Các điều tra viên cũng phát hiện cô hầu phòng đã trả hàng trăm USD mỗi tháng tiền điện thoại cho năm công ty khác nhau. Trước đó, cô này khẳng định chỉ dùng duy nhất một điện thoại và không biết gì về các khoản tiền gửi, trừ việc chúng được gửi đến bởi một người mà cô gọi là chông chưa cưới và các bạn của người này.

Nhiều chi tiết mâu thuẫn

Thêm vào đó, theo nhà chức trách, cô hầu phòng, tới Mỹ vào năm 2002, từng nói với các điều tra viên là trong hồ sơ xin tị nạn của cô bao gồm một vụ cưỡng hiếp diễn ra trước kia, nhưng trên thực tế, điều này không ghi trong hồ sơ.

NYT đã cố gắng cả ngày 29-6, nhưng không thể liên lạc được với một luật sư của bên nguyên, Kenneth Thompston. Trong vài tuần trở lại đây, các luật sư của ông Strauss-Kahn, Benjamin Brafman và William W. Taylor III, đã khẳng định họ sẽ tập trung vào độ tin cậy của người phụ nữ ở phiên tòa, nếu nó diễn ra. Ngày 25-5, họ cũng đã gửi một lá thư cho tòa nói họ có những thông tin “làm xói mòn nghiêm trọng độ tin cậy” của cô hầu phòng.

Các công tố viên và luật sư bên bị sẽ trở lại Tòa tối cao bang New York ở Manhattan sáng 1-7 (buổi tối theo giờ Việt Nam), nơi thẩm phán Michael J. Obus xem xét các điều kiện bảo lãnh đã được đặt ra cho ông Strauss-Kahn vài ngày sau khi ông bị tạm giam.

NYT nói ông Strauss-Kahn có thể sẽ được trả lại tiền bảo lãnh và không bị quản thúc tại gia nữa, do những cáo buộc đối với ông không có cơ sở rõ ràng.

Theo H. Minh (TTO)