Đá do thám phát nổ gần cở sở hạt nhân Iran mật

Sự kiện trên diễn ra vào tháng trước khi lực lượng vệ binh cách mạng Iran tiến hành kiểm tra cổng kết nối thông tin tại Fordo, một căn cứ ngầm gần Qom, ở bắc Iran, báo The Sunday Times của Anh dẫn nguồn tin tình báo cho biết.



Các chuyên gia Iran kiểm tra hiện trường sau vụ nổ cho biết, đó là thiết bị do thám có khả năng chặn dữ liệu từ các máy tính ở nhà máy.

Tehran không thông báo gì về việc phát hiện ra thiết bị trên. Tuy nhiên, tuần trước, phó Tổng thống Iran Fereydoun Abbasi, người đứng đầu cơ quan nguyên tử Iran cho hay, một vụ nổ xảy ra vào ngày 17/8 đã phá hỏng đường dây điện tại Fordo.



Các thanh tra từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) - tới Fordo một ngày sau vụ nổ, cho hay, công việc của họ không hề bị cản trở.



Nguồn tin của báo The Sunday Times không nêu tên cơ quan tình báo nước nào đã gài "hòn đá do thám" tại cơ sở hạt nhân Iran. Các điệp viên của Israel, Anh và Mỹ được cho là hoạt động rất mạnh tại Iran, chuyên giám sát các chương trình quân sự và hạt nhân của quốc gia này.



Một số quốc gia phương Tây nói, Iran đang cố chế tạo một vũ khí hạt nhân dưới lớp vỏ bọc chương trình năng lượng dân sự, cáo buộc mà Iran phủ nhận mạnh mẽ.



Ngụy trang một thiết bị do thám dưới dạng một thành phần của thiên nhiên là không phải điều chưa từng xảy ra. Năm 2006, một bê bối lớn xảy ra ở Nga sau khi một tài liệu gây tranh cãi cho biết, mật vụ Anh đã ngụy trang cho bộ truyền tín hiệu dưới dạng một hòn đá để liên lạc với các tổ chức phi chính phủ ở Moscow.



Năm nay, quan chức Anh thừa nhận, họ từng dùng một thiết bị, được ngụy trang như một hòn đá, để theo dõi và truyền tin bí mật với các chỉ điểm tình báo.

Theo Hoài Linh (VNN / RT, SundayTimes)