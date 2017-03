Đã thông đường đến vùng tâm chấn

Công trình thủy lợi an toàn Ngày 15-5, Bộ trưởng Tài nguyên nước Trần Lôi cảnh báo: Các hồ chứa nước và nhà máy thủy điện bị ảnh hưởng động đất có thể đe dọa đến tình hình lũ lụt và an ninh. Hiện vẫn chưa xác định được mức độ hư hại. Bộ trưởng đề nghị phải nghiên cứu bằng cách phân tích ảnh chụp từ máy bay và vệ tinh và trường hợp cần thiết phải sơ tán dân ở hạ nguồn. Ngày 14-5, 2.000 binh sĩ đã được triển khai gia cố một con đập ở TP Thành Đô sau khi có tin con đập có nhiều vết rạn nứt. Đối với công trình thủy lợi Đô Giang Yển (TP Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên), Bộ Thủy lợi cho biết mặc dù khu vực đê phân nước có vết rạn nứt, phòng quản lý van sông ngoài và phòng máy phát điện dự phòng bị đổ sập, công trình vẫn vận hành an toàn. Công trình thủy lợi Đô Giang Yển được xếp vào danh sách di sản thế giới vào cuối năm 2000. Công trình nằm trên sông Dân Giang, hoàn thành vào giữa thế kỷ III trước Công nguyên vào đời nhà Tần. Sau khi động đất xảy ra, Bộ Thủy lợi đã thành lập tổ công tác bảo đảm an toàn do Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Kiều Dũng đứng đầu. Chính quyền các tỉnh, thành bị động đất gồm Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Trùng Khánh đã áp dụng các biện pháp khống chế giá cả lương thực và chi phí giao thông vận tải để ngăn chặn đầu cơ tích trữ. Các địa phương này cũng kêu gọi các công ty thực phẩm, xi-măng, sắt thép, dược phẩm giữ nguyên giá và nguồn cung ứng ổn định. Tại TP Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên), một số người tăng giá bán thực phẩm lên gấp đôi đã bị phạt. Đến giờ, tổng số tiền cứu trợ từ ngân sách trung ương đã lên hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ (2.530 tỷ đồng VN).