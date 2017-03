Đại diện VN được bầu vào Ban chấp hành IPU

Việc đại diện của Quốc hội Việt Nam được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành IPU gồm 146 nghị viện thành viên thể hiện sự đánh giá cao của nghị viện các nước đối với những đóng góp tích cực và chủ động của Việt Nam tại diễn đàn nghị viện toàn cầu này.

Với vai trò mới, Quốc hội Việt Nam sẽ có điều kiện đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nghị viện, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại kỳ họp Đại hội đồng IPU lần này, hơn 130 đoàn đại biểu Nghị viện thành viên đã tập trung thảo luận về các chủ đề như vai trò của nghị sĩ trong bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì an ninh con người và tự do cá nhân, loại trừ nguy cơ đe dọa nền dân chủ, vấn đề lao động di cư, nạn buôn bán người và vai trò Nghị viện trong việc giám sát chính sách quốc gia về viện trợ nước ngoài.