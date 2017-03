Dải Gaza - Lò thuốc súng của Israel

Hơn nửa thế kỷ xung đột Israel-Palestine 29-11-1947: LHQ thông qua kế hoạch phân chia lãnh thổ Palestine thành hai nhà nước: Israel và Palestine. Jerusalem do quốc tế kiểm soát. 14-5-1948: Israel tuyên bố độc lập. Một ngày sau, chiến tranh đầu tiên giữa Israel và các nước Ả Rập bùng nổ do các nước Ả Rập bác kế hoạch của LHQ. Năm sau, chiến tranh kết thúc, hiệp định Rhodes quy định ranh giới có giá trị. 24-4-1950: Jordan chiếm bờ Tây. Ai Cập kiểm soát dải Gaza. Tháng 10 và 11-1956: Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez. Chiến tranh lần thứ hai giữa Israel và các nước Ả Rập. Israel chiếm bán đảo Sinai. Từ ngày 5 đến 10-6-1967: Chiến tranh lần thứ ba giữa Israel và các nước Ả Rập (Cuộc chiến sáu ngày). Israel chiếm Sinai, dải Gaza, bờ Tây, Đông Jerusalem và cao nguyên Golan. 22-11-1967: Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết 242 yêu cầu các nước Trung Đông thừa nhận lẫn nhau. Từ ngày 6 đến 25-10-1973: Chiến tranh lần thứ tư giữa Israel và các nước Ả Rập (Cuộc chiến Kippour). 13-11-1974: Đại hội đồng LHQ thừa nhận người Palestine có chủ quyền và độc lập. 7-12-1987: Chiến tranh đá cuội lần thứ nhất của người Palestine. 15-11-1988: Hội đồng Dân tộc Palestine tuyên bố nhà nước Palestine độc lập. 13-9-1993: Hiệp định hòa bình Oslo giữa Israel và Palestine được ký kết. Hamas bác bỏ hiệp định này. 28-9-2000: Chiến tranh đá cuội lần thứ hai. 15-6-2007: Hamas làm chính biến, dùng vũ lực chiếm toàn bộ dải Gaza, đẩy lực lượng Fatah về khu bờ Tây. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố giải tán chính phủ do phe Hamas chiếm đa số và thành lập chính phủ khẩn cấp do ông Salam Fayad làm thủ tướng.