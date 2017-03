Đài Loan quảng bá chủ quyền trên báo Mỹ

(giờ địa phương) để quảng bá chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và sáng kiến hòa bình của Đài Loan. Theo hãng tin Kyodo (Nhật), bốn báo Mỹ gồm The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal và Los Angeles Times.

Quảng cáo khẳng định Đài Loan đã xem xét cẩn thận tuyên bố chủ quyền của Nhật và nhận thấy tuyên bố của Nhật sai với luật pháp quốc tế. Quảng cáo nêu Đài Loan đánh giá cao tình hữu nghị chặt chẽ với Nhật trong hơn 60 năm qua, tuy nhiên Nhật cần phải có các biện pháp có trách nhiệm hướng tới ghi nhận và giải quyết tranh chấp.

Trong quảng cáo, Đài Loan nêu 10 lập luận căn cứ theo quan điểm lịch sử và luật pháp quốc tế. Chẳng hạn theo các thỏa thuận dàn xếp sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư phải được phục hồi trở lại tình trạng pháp lý trước năm 1895, tức thời điểm Nhật sáp nhập quần đảo vào lãnh thổ Nhật.

Quảng cáo kêu gọi các bên liên quan xem xét sáng kiến hòa bình trên biển Hoa Đông của người đứng đầu Đài Loan Mã Anh Cửu đưa ra cách đây hai tháng. Sáng kiến đề xuất các bên đối thoại giải quyết tranh chấp, thiết lập bộ quy tắc ứng xử ở biển Hoa Đông, thiết lập cơ chế hợp tác khai thác tài nguyên, khảo sát khoa học và bảo vệ môi trường ở đây.

Ngày 11-10, văn phòng nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu cho biết Đài Loan đang cân nhắc phát hành tem in ảnh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào thời điểm thích hợp.

