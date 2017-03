Đại sứ Mỹ: Triều Tiên phải trả giá đắt nếu đối đầu

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice. (Nguồn: newyorker.com)

Phát biểu với các nhà báo sau khi Hội đồng Bảo an LHQ mở rộng các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên, bà Rice nói rằng việc các ủy viên nhất trí thông qua nghị quyết là một thông điệp quan trọng đối với Bình Nhưỡng rằng nước này sẽ "chịu hậu quả nghiêm trọng nếu vi phạm trắng trợn."



Cùng ngày, Triều Tiên đã có phản ứng thách thức trước các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc khi nói bóng gió rằng nước này sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân và bác bỏ mọi cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.



Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết: "Chúng tôi sẽ có những hành động nhằm mở rộng và tăng cường lực lượng phòng vệ, trong đó có cả răn đe hạt nhân."



Thông cáo này được phát đi vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí mở rộng trừng phạt mới đối với Triều Tiên do đã tiến hành vụ thử tên lửa hồi tháng 12/2012, và cảnh báo sẽ có "hành động cần thiết" nếu Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân./.

(Theo Vietnam+)