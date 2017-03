Đại sứ Mỹ: “Trung Quốc muốn hạ nhiệt ở biển Đông”

Ông Locke cho biết trong các "cuộc thảo luận rất hữu hảo" tại Bắc Kinh tuần trước, các lãnh đạo Trung Quốc đã tuyên bố với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng họ muốn theo đuổi một một bộ quy tắc ứng xử với ASEAN trên biển Đông.

Ông Locke cho rằng Trung Quốc đang muốn hạ nhiệt các tranh chấp

Phát biểu tại Viện Hòa bình quốc tế Carnergie ở thủ đô Washington (Mỹ), ông Locke nói: "Tôi đã nghe nhiều học giả danh tiếng Trung Quốc nói rằng bằng cách nào đó, Bắc Kinh muốn trở lại hiện trạng ban đầu, tức là họ muốn hạ nhiệt".

Cũng theo ông Locke, Mỹ không đưa ra lập trường về các tuyên bố chủ quyền song muốn đảm bảo rằng không có bên nào "can dự vào bất cứ hành động gì làm gia tăng căng thẳng cũng như gây nguy hiểm đối với an ninh và tự do hàng hải".

Những bình luận trên của ông Locke dường như khác biệt so với các quan chức cấp cao khác của Mỹ, vốn kêu gọi Trung Quốc đàm phán với khối ASEAN gồm đầy đủ 10 thành viên.

Tuy Trung Quốc nhiều lần tuyên bố đồng ý tiến tới một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông với ASEAN nhưng nước này lại muốn thỏa thuận với từng nước thay vì cả khối ASEAN.

Theo Hải Ngọc (NLĐO / carnegieendowment.org)