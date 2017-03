Đại tá Gaddafi lại phát biểu trên truyền hình Arrai

Nhà lãnh đạo Gaddafi khẳng định hệ thống luật lệ

mà ông lập ra sẽ không thể bị loại bỏ. (Nguồn: Carbonated.TV)

Nhà lãnh đạo Gaddafi khẳng định hệ thống luật lệmà ông lập ra sẽ không thể bị loại bỏ. (Nguồn: Carbonated.TV)

(Vietnam+)



Ông Gaddafi phát biểu như trên trong một thông điệp được thu băng sẵn, phát trên đài truyền hình Arrai có trụ sở ở Syria, vào ngày 20/9.Trong thông điệp chỉ có giọng nói này, Đại tá Gaddafi cũng nói rằng các máy bay của NATO không thể tiếp tục các chiến dịch ở Libya."Chế độ chính trị ở Libya là một hệ thống dựa trên quyền lực của nhân dân... và không thể nào dỡ bỏ hệ thống này," ông nói. "Bom đạn từ các máy bay của NATO sẽ không kéo dài."Ngày 14/9, ông Gaddafi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bảo vệ thành phố quê hương Sirte của ông trước "những hành động hung bạo" của NATO.Sirte hiện vẫn do lực lượng trung thành với ông Gaddafi kiểm soát.Kênh truyền hình Arrai TV, có trụ sở tại Syria, dẫn một bức thư của ông Gaddafi cho biết: "Nếu thành phố Sirte bị cô lập với thế giới, để mặc cho các hành động hung bạo diễn ra, thì thế giới phải có nghĩa vụ hiện diện và có trách nhiệm quốc tế cũng như can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn tội ác này"./.