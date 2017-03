Dân Ấn Độ nổi giận vì án phạt kẻ cưỡng hiếp quá nhẹ

Người dân New Delhi biểu tình phản đối bản án quá nhẹ đối với hung thủ cưỡng hiếp - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, báo Mail Today đăng bài viết với tựa đề: “Hung thủ cưỡng hiếp vị thành niên giết người nhưng thoát tội”. Báo Hindustan Times than thở: “Hắn có thể xem tivi, chơi trò chơi khi ngồi tù”.

Báo The Times of India khẳng định tòa án vị thành niên New Delhi đã không dành công lý cho nữ sinh 23 tuổi bị thiệt mạng trong vụ cưỡng hiếp gây chấn động hồi tháng 12-2012. Sự giận dữ càng gia tăng khi các cảnh sát tiết lộ thủ phạm 17 tuổi là kẻ hành động hung bạo nhất trong số sáu bị cáo thực hiện vụ cưỡng dâm.

Nghị sĩ Subramanian Swamy thuộc Đảng đối lập Bharatiya Janata cho rằng hung thủ này phải lĩnh án tử hình và sẽ khiếu nại quyết định của tòa án. Ông Swamy cũng đã gửi đơn lên Tòa án Tối cao đòi thay đổi luật đối với can phạm vị thành niên.

Nghị sĩ Sushma Swaraj, thủ lĩnh phe đối lập tại Hạ viện, cũng tuyên bố sẽ trình lên Quốc hội một dự luật đề ra các hình phạt nặng hơn đối với những can phạm vị thành niên phạm tội nghiêm trọng. “Bản án ba năm quá nhẹ nhàng không phải là công lý” - bà Swaraj nhấn mạnh.

Dự kiến phiên tòa xử bốn nghi can còn lại sẽ kết thúc sau vài tuần nữa. Tất cả đều phải đối mặt với án tử hình nếu bị buộc tội. Nghi can thứ năm đã tự tử trong tù.

Theo Nguyệt Phương (TTO)