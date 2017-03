Dẫn độ nghi can Iran thứ ba về Bangkok

Cảnh sát Thái Lan áp giải Mohammad Khazaei - một trong số các nghi can - Ảnh: Reuters

AFP cho biết nghi can này đã bị an ninh Malaysia bắt khi chuẩn bị đáp chuyến bay đi Tehran hôm 15-2. Như vậy, ba nghi can trong vụ đánh bom ở Bangkok đã bị bắt. Nghi can thứ tư, đã rời Thái Lan từ ngày 5-2, là một phụ nữ Iran tên Rohani Leila, hiện đang bị phía Thái Lan ra lệnh truy nã.

Báo Bangkok Post dẫn lời các bác sĩ tại Bệnh viện Chulalongkorn cho hay nghi can Saeid Moradi vẫn còn hôn mê nhưng tình trạng đã ổn định sau 10 giờ phẫu thuật các vết thương ở chân, bụng và mắt phải. Moradi bị cụt cả hai chân trong vụ đánh bom.

Thái Lan đã tăng cường an ninh tại các sân bay, cửa khẩu, đại sứ quán, những nơi tập trung đông người nước ngoài, các điểm du lịch và khách sạn. Các trung tâm mua sắm lớn cũng đã tự điều động thêm lực lượng bảo vệ. Chính quyền Bangkok cũng gấp rút lắp đặt thêm 10.000 camera an ninh, ngoài 15.000 camera hiện có.

