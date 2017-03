Dân Mỹ bị cảnh báo nguy cơ Al-Qaeda tấn công

Hành khách đi lại tại nhà ga trung tâm New York dưới sự giám sát của lực lượng an ninh. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo trên chỉ một ngày sau khi máy bay không người lái của nước này tiêu diệt Anwar al-Awlaqi, một giáo sỹ Hồi giáo sinh ra tại Mỹ, người được Tổng thống Barack Obama gọi là thủ lĩnh phụ trách các hoạt động ở nước ngoài của tổ chức Al-Qaeda tại bán đảo Arập (AQAP).



Cùng bị tiêu diệt trong cuộc không kích này còn có Samir Khan, một công dân Mỹ gốc Pakistan, người phụ trách tạp chí tiếng Anh của Al-Qaeda có tên là "Inspire."



Quan chức cảnh sát thành phố New York, Ray Kelly ngày 30/9 cho biết lực lượng của ông đã được báo động sau cái chết của Awlaqi. Ông này nói: "Chúng tôi biết Awlaqi có các môn đồ ở Mỹ, trong đó có New York, và đó là lý do chúng tôi duy trì cảnh báo về khả năng có ai đó muốn trả thù cho cái chết của hắn."



Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công trả đũa đến từ những người ủng hộ Awlaqi.



Phát ngôn viên FBI cho biết lực lượng này đã ban hành một thông báo yêu cầu các nhân viên hành pháp duy trì tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng trên.



AQAP đã tận dụng gần chín tháng bất ổn lan tràn chống lại Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh để tăng cường sự hiện diện của tổ chức này tại khu vực miền Nam và miền Đông của Yemen./.

(Theo Vietnam+)