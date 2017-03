Đảng cầm quyền Nhật có nguy cơ tan rã

Người biểu tình phản đối luật tăng thuế tiêu dùng trước Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo ngày 26-6 - Ảnh: Reuters

Theo TRẦN PHƯƠNG (TT)



Hãng tin Kyodo cho biết luật tăng thuế được thông qua với tỉ lệ phiếu 363-96 nhờ sự ủng hộ của Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và hai đảng Dân chủ tự do và Komeito Mới. Đạo luật sẽ được tiếp tục chuyển lên Thượng viện Nhật. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định nó sẽ được dễ dàng thông qua nhờ thỏa thuận trước đó của Thủ tướng Noda và phe đối lập. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Noda cũng nhấn mạnh “cải tổ thuế không chỉ cho thế hệ chúng ta mà còn cho tương lai”.Nhật đang đối mặt với khoản nợ công khổng lồ, những khó khăn kinh tế trong quá trình phục hồi sau thảm họa động đất. Trong đó, tỉ lệ dân số già quá cao, dự kiến đạt 40% vào năm 2050, đang đè nặng lên hệ thống an sinh xã hội. Đạo luật thuế của ông Noda chủ trương tăng mức thuế tiêu dùng từ 5% hiện nay lên gấp đôi trong vòng ba năm tới nhằm giảm bớt gánh nặng nợ công.Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối kịch liệt của một nhóm nghị sĩ DP do cựu chủ tịch đảng Ichiro Ozawa dẫn đầu. Theo Reuters, có ít nhất 57 thành viên DP bỏ phiếu chống lại đạo luật mà họ cho rằng đi ngược lại với các cam kết, chính sách của đảng này và kìm hãm tiêu dùng. Ông Ozawa đang cân nhắc việc rời khỏi DP để thành lập một đảng chính trị mới. Nếu các nghị sĩ khác ra đi theo ông, DP sẽ mất thế đa số ở hạ viện và cả quyền chọn thủ tướng. Khi đó ông Noda sẽ đối mặt với khả năng kêu gọi bầu cử.