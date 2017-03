Đảng cầm quyền Rwanda thắng lợi áp đảo ở bầu cử

Tổng thống Paul Kagame. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Theo TTXVN



Theo ủy ban trên, RPF do Tổng thống Paul Kagame lãnh đạo đã vượt xa đảng Dân chủ Xã hội và đảng Tự do khi hai đảng này chỉ giành được 13,03% và 9,29% số phiếu bầu.Tại buổi họp báo, Thư ký điều hành Ủy ban bầu cử Rwanda Charles Munyaneza cho biết kết quả bầu cử trên được đưa ra dựa trên 100% số phiếu đã kiểm, song về mặt kỹ thuật vẫn chỉ là kết quả tạm thời.Đảng RPF gần như không có đối thủ khi các đảng nhỏ hoặc các ứng viên độc lập chỉ nỗ lực giành được một số ghế trong quốc hội, trong khi các nhân vật của đảng đối lập nổi bật nhất là đảng Xanh đã rút lui.Đảng này tháng trước đã chính thức được công nhận, song đã quyết định không cử ứng viên tham gia tranh cử với lý do không có thời gian chuẩn bị.Quốc hội nước này gồm 80 ghế, trong đó 53 ghế được bầu cử trực tiếp và 27 ghế còn lại dành cho phụ nữ, thanh niên và người khuyết tật - những đại biểu được hội đồng quốc gia và địa phương bầu gián tiếp.Cơ cấu như trên khiến đất nước ở miền Trung châu Phi này là nước duy nhất có quốc hội với đại biểu nữ chiếm đa số - 56,3% sau cuộc bầu cử gần đây nhất.Về phần mình, Tổng thống Kagame hiện đã bước vào nhiệm kỳ thứ 2 và cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2017.Có những suy đoán cho rằng ông Kagame có thể sẽ nắm giữ chức vụ lâu hơn thời hạn đó, tuy nhiên theo quy định của luật pháp Rwanda, tổng thống chỉ có thể nắm giữ hai nhiệm kỳ.Ông Kagame đã lãnh đạo đảng RPF - vốn là quân đội nổi dậy - tạm ngừng được tình trạng tàn sát do các phần tử cực đoan Hutu gây ra đối với người dân tộc thiểu số Tuts ở Rwanda năm 1994.Nhờ luật pháp nghiêm ngặt, Rwanda đã có những chuyển biến đáng kể trong hai thập kỷ qua với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực kinh tế tư nhân bùng nổ, nạn tham nhũng được hạn chế và tỷ lệ tội phạm thấp.Ngân hàng Thế giới đánh giá Rwanda là một trong những nơi tốt nhất tại châu Phi cho hoạt động thương mại.