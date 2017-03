Đánh bom đẫm máu ở Nigeria làm 30 người chết

Hiện trường một vụ đánh bom tại Maiduguri. (Nguồn: Reuters)

Thiếu tướng Hassan Mohammed, người phát ngôn lực lượng quân đội thành phố Maiduguri, xác nhận đã xảy ra vụ tấn công trên và lực lượng an ninh đã tiêu diệt 8 tay súng đồng thời tiến hành cho nổ số bom một cách an toàn. Tuy nhiên, ông Mohammed phủ nhận có dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công này.



Vụ tấn công trên được cho là nhằm trả đũa việc những tiểu thương trong chợ đã cùng với quân đội bắt giữ một thành viên của nhóm Boko Haram hồi tuần trước.



Nhóm Hồi giáo Boko Haram bị cáo buộc là thủ phạm của 160 vụ tấn công kể từ tháng 7/2009, khiến hơn 900 người thiệt mạng, nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc Nigeria.



Trong tháng 1/2012, đã có hơn 200 người chết trong các vụ bạo lực do nhóm này gây ra. Nhóm này cũng thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu ngày 20/1 khiến 185 người thiệt mạng tại Kano, thành phố lớn thứ hai tại Nigeria, đồng thời đe dọa tiếp tục tiến hành các tấn công mới nhằm vào chính phủ.



Những vụ tấn công, nhất là nhằm vào các tín đồ Thiên Chúa giáo, đang làm dấy lên lo ngại sẽ làm bùng nổ xung đột tôn giáo ở Nigeria, quốc gia vốn đã có sự chia rẽ giữa miền Bắc tập trung đông đảo người Hồi giáo với miền Nam có người Thiên Chúa giáo chiếm đa số./.

(Theo TTXVN)