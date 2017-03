Đánh bom đoàn xe chính phủ, 11 người chết

Theo TTXVN



Giới chức an ninh Somalia cho biết quả bom đã phát nổ gần một đồn cảnh sát, khi đoàn xe chở các quan chức chính phủ đi qua khu vực trung tâm thương mại và hành chính K4 ở thủ đô Mogadishu.Toàn bộ các quan chức chính phủ có mặt trong đoàn xe đều an toàn sau vụ tấn công này.Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin an ninh cho biết đoàn xe nói trên thuộc Bộ Nội vụ Somalia và vào thời điểm xảy ra vụ tấn công có chở một số quan chức Qatar.Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành vụ tấn công đẫm máu này, song nhiều khả năng thủ phạm là nhóm phiến quân Shebab có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.Nhóm phiến quân Shebab đã từng tuyên bố lật đổ chính phủ và thường tổ chức các vụ tấn công nhằm vào lực lượng quân đội và các phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế tại Somalia.Lực lượng này đã từng chiếm giữ phần lớn thủ đô Mogadishu cho đến khi bị đánh bật khỏi thành phố hồi tháng 8/2011 và hiện ẩn náu tại vùng núi miền Bắc Somalia.Trước đó khoảng nửa tháng, thủ đô Mogadishu cũng chứng kiến các vụ đánh bom liều chết và tấn công thảm khốc, cướp đi sinh mạng của 34 dân thường.Trong vụ này, chín tay súng của Shebab đã tấn công khu tòa án ở Mogadishu, trong đó sáu tên đã kích nổ khối thuốc nổ mang trong người và ba tên còn lại nã súng ra xung quanh. 34 dân thường đã thiệt mạng và 58 người bị thương trong vụ tấn công này./.