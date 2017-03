Đánh bom liều chết gần Lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan

Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: Reuters)

Đây là vụ tấn công mới nhất sau hàng loạt vụ đánh bom gần đây trong bối cảnh Pakistan đang chuẩn bị cho cuộc tổ chức tổng tuyển cử vào tháng Năm tới.



Giới chức địa phương cho biết mục tiêu của vụ đánh bom liều chết có thể là chỉ huy trưởng và các sỹ quan thuộc đơn vị cảnh sát bán vũ trang phụ trách khu vực biên giới tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi được coi là một trong những thành trì của phiến quân Taliban và các tay súng tại Pakistan có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.



Tuy nhiên, không có quan chức an ninh cấp cao nào thiệt mạng trong vụ tấn công này.



Hiện trường là một trạm kiểm soát quân đội chỉ cách Lãnh sự quán Mỹ khoảng 300m, nơi cũng đã từng là mục tiêu tấn công của các nhóm phiến quân.



Hiện chưa có tổ chức nào nhận chủ mưu vụ đánh bom, song giới chức nghiêng về khả năng nhóm phiến quân Taliban là thủ phạm với mục tiêu là quân nhân, cảnh sát và các đơn vị bán vũ trang của Pakistan.



An ninh đã trở thành vấn đề nan giải trước thềm cuộc tổng tuyển cử, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/5 tới đánh dấu quá trình chuyển giao dân chủ đầu tiên của chính phủ dân cử Pakistan.



Tình hình đã trở nên tồi tệ kể từ cuộc bầu cử năm 2008 với việc cựu Thủ tướng Benazir Bhutto bị sát hại tại một cuộc vận động tranh cử. Gần đây, chính quyền Pakistan đang mở rộng các chiến dịch truy quét, tấn công các sào huyệt của lực lượng Taliban nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử sắp tới và chấm dứt chuỗi các vụ tấn công khủng bố./.

(Theo TTXVN)