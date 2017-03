Đánh bom ở Afghanistan, hơn 30 người thương vong

Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường. (Nguồn: AFP)

Theo người phát ngôn tỉnh Farah Abdul Rahman Zhewandai, vụ đánh bom xảy ra vào lúc 14h30 (giờ địa phương), khi chiếc xe chở số người nói trên đang trên đường đến dự một đám cưới trong tỉnh. Vụ tấn công nói trên được cho là do phiến quân Taliban tiến hành.



Các vụ đánh bom ven đường là phương thức tấn công chủ yếu của các tay súng Hồi giáo cực đoan tại Afghanistan nhằm vào lực lượng an ninh nước này và khoảng 100.000 binh sỹ NATO đang đồn trú tại quốc gia Tây Nam á này. Mặc dù, Taliban tuyên bố mục tiêu tấn công là nhằm vào lực lượng an ninh và quân đội chính phủ, song thương vong trong các vụ bạo lực này chủ yếu lại là dân thường Afghanistan.



Theo thống kê của Liên hợp quốc, riêng trong 6 tháng đầu năm nay đã có tổng cộng 1.145 dân thường Afghanistan thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương trong các vụ đánh bom ven đường do Taliban gây ra. Trong đó, phụ nữ và trẻ em chiếm đến 30% số thương vong trong các vụ bạo lực này.



Trong một diễn biến khác cùng ngày, hai binh sỹ thuộc Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO cầm đầu tại Afghanistan đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại miền Đông nước này.



Tuyên bố của ISAF không cho biết thông tin cụ thể về vụ tấn công này cũng như quốc tịch của hai binh sỹ thiệt mạng nói trên. Tính từ đầu năm nay, số binh sỹ NATO thiệt mạng tại Afghanistan là hơn 380 người./.

(Theo TTXVN)