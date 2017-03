Đánh bom tại Chechnya làm 3 cảnh sát thiệt mạng

Hiện trường một vụ đánh bom ở Chechnya. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Bộ Nội vụ Cộng hòa Chechnya, lúc 1 giờ 45 phút (giờ địa phương), các nhân viên an ninh trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra đường phố đã phát hiện một chiếc ôtô của hãng VAZ di chuyển trên đường với tốc độ rất cao và không chấp hành yêu cầu dừng xe.



Ngay sau đó, cảnh sát đã lập rào chắn để chặn xe, tuy nhiên, chiếc xe đã bất ngờ phát nổ. Ngoài số thương vong kể trên, vụ nổ cũng khiến hàng loạt ô tô đỗ cạnh đấy cũng bị hư hại, gây ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà lân cận. Vụ nổ cũng tạo ra một hố sâu 1m với đường kính lên đến 3m.



Theo Ủy ban chống khủng bố quốc gia (NAK), đây có thể là một vụ khủng bố đánh bom liều chết. Hiện, cơ quan chức năng Nga đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ nổ, cũng như danh tính kẻ đánh bom liều chết nói trên.



Cùng ngày, giới chức Nga cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu ngầm Tomsk, chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được sửa chữa ở xưởng đóng tàu Bolshoi Kamen thuộc vùng Viễn Đông, nhưng may mắn là lò phản ứng của tàu đã ngừng hoạt động từ lâu nên không xảy ra nguy cơ bị rò rỉ phóng xạ. Đám cháy đã được dập tắt, toàn bộ nhân viên đã được sơ tán và không gây thương vong. Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân vụ cháy là do vi phạm quy định trong quá trình hàn./.

(Theo Vietnam+)