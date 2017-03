Danh sách đen của EU có ích lợi gì?

Danh sách đen được lập ra theo sáng kiến của Ủy ban châu Âu và được các nước Liên minh châu Âu (EU) cũng như Cơ quan An toàn hàng không châu Âu ủng hộ. Hãng hàng không sẽ bị liệt vào danh sách nếu không đạt tiêu chuẩn an toàn hoặc công tác quản lý kém chiếu theo quy định 2111/2005/CE có hiệu lực vào tháng 1-2006 và các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế ghi trong Công ước Chicago năm 1944.

Đến nay, danh sách đen bao gồm gần 200 hãng hàng không của khoảng 20 nước, đa số là châu Phi. Sau tai nạn mới xảy ra trên Ấn Độ Dương, EU mới nhận ra danh sách đen của EU dường như chưa đủ bởi EU không thể cấm ngoài châu Âu. Bởi thế ngày 30-6 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đề nghị nên lập một danh sách đen trên phạm vi toàn thế giới.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Dominique Bussereau nhấn mạnh: Nhất thiết phải có một danh sách đen toàn thế giới để tránh tình trạng một số hãng hàng không sợ bị đưa vào danh sách đen EU sẽ đưa máy bay tốt bay sang EU và sử dụng máy bay không đạt tiêu chuẩn chở hành khách ở các nước khác, như vậy mục đích lập ra danh sách đen nhằm bảo vệ hành khách đã không đạt được.

Quả bóng hiện nay đang thuộc về Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế vì cơ quan này chính là đầu mối khởi xướng lập bảng phong thần nhằm loại trừ các “quan tài bay” trên thế giới.