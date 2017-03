Dao bỏ túi bị hàng không Mỹ 'cấm cửa'

Dao bỏ túi cùng nhiều vật liệu sắc nhọn cỡ nhỏ khác sẽ tiếp tục bị cấm vô thời hạn ở Mỹ. Ảnh minh họa: CNN



Theo Quỳnh Hoa (VNE)



Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA), trong một tuyên bố hôm qua cho biết, sẽ gia tăng thời gian nghiên cứu điều luật này, song song với việc tham khảo ý kiến từ các nhà lập pháp, quan chức hàng không và người dân, trước khi đưa nó vào áp dụng.Trước đó, TSA thông báo, tất cả hành khách sẽ bắt đầu được đem theo những con dao bỏ túi, cùng nhiều vật liệu sắc nhọn loại nhỏ khác, như bấm móng tay, kéo, tua vít, lên máy bay từ ngày 25/4. Theo đó, những con dao có lưỡi ngắn hơn 6 cm hoặc rộng chưa tới 1,3 cm sẽ được phép đưa lên máy bay.Nhà điều hành TSA, John Pistole trong một thông báo gửi cho Tiểu ban An ninh Nội địa Mỹ, đã tuyên bố điều luật mới này sẽ thúc đẩy quá trình di chuyển bằng đường không, đồng thời cho phép lực lượng an ninh tập trung tới các vật dụng nguy hiểm hơn.Tuy nhiên, theo CNN, quyết định này của ông Pistole đã nhanh chóng vấp phải một làn sóng phản đối từ giới lập pháp, các hãng hàng không và nhiều người dân, giữa bối cảnh nước Mỹ đang trở thành mục tiêu của những âm mưu khủng bố.Thượng nghị sỹ Charles Schumer, thuộc tiểu bang New York, cho rằng quyết định trì hoãn điều luật mới của TSA là một "bước đi chắc chắn", hướng tới mục tiêu bảo vệ nước Mỹ khỏi những đe dọa từ hàng không."Quyết định mới nhất của TSA như một lời thừa nhận rằng, sự xuất hiện của những con dao trên máy bay là một ý tưởng tồi. TSA phải chịu trách nhiệm và hủy bỏ chính sách sai lầm này", ông Schumer, một thành viên của đảng Dân chủ, nói.