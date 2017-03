“Đạo diễn” vụ 11.9 từ chối trả lời tòa án xét xử

Do cả năm nghi can đều tỏ ra bất hợp tác nên phiên xét xử được dời sang ngày 12.6 tới.







Khalid Sheikh Mohammed, kẻ đã soạn kế hoạch chi tiết cho vụ tấn công khủng bố bằng máy bay vào nước Mỹ ngày 11.9.2001 - Ảnh: AFP Khalid Sheikh Mohammed, kẻ đã soạn kế hoạch chi tiết cho vụ tấn công khủng bố bằng máy bay vào nước Mỹ ngày 11.9.2001 - Ảnh: AFP



Tại phiên tòa, Khalid Sheikh Mohammed, “đạo diễn” vụ tấn công khủng bố bằng máy bay vào nước Mỹ ngày 11.9, và bốn đồng phạm chỉ im lặng quỳ gối cầu nguyện, phớt lờ các câu hỏi của hội đồng xét xử và từ chối nghe phiên dịch các cáo buộc về giết người và khủng bố.Mohammed không chịu đeo tai nghe phiên dịch các cáo buộc chống lại mình bằng tiếng Ả Rập và từ chối trả lời các câu hỏi chất vấn.Các bị cáo còn lại cũng không chịu tham gia đối chất, hai trong số này thậm chí cứ chuyền tay nhau tạp chí kinh tế The Economist và đọc lướt qua các trang báo.Walid bin Attash bị xích vào ghế và chỉ được tháo ra sau khi "cam kết không gây rối".Trong khi đó, Ramzi Binalshibh và Ali Abd al-Aziz Ali quỳ gối cầu nguyện ngay tại chỗ ngồi, còn Binalshibh thì lớn tiếng chửi rủa và luôn miệng kêu rằng tính mạng của bản thân đang bị đe dọa."Chúng sẽ giết tôi và ngụy trang là tôi tự sát”, hãng tin AP dẫn lời ông này nói bằng tiếng Ả Rập xen lẫn tiếng Anh.Luật sư bào chữa cho các nghi can đã dành ra hàng giờ để chất vấn hội đồng xét xử về thẩm quyền của mình tại phiên tòa và cho rằng các thân chủ của họ đã bị ngược đãi nhằm tìm cơ hội kháng cáo về sau.Ông này nói rằng Mohammed bị các nhân viên an ninh tiến hành các biện pháp khám xét “không cần thiết và gây kích động” trước khi bước vào phiên tòa.Phiên tòa này cũng được tường thuật lại trên sóng truyền hình tại Mỹ và thái độ bất hợp tác của các nghi phạm kể trên đã khiến gia đình những nạn nhân trong vụ khủng bố 11.9 nổi giận.Được biết, chỉ có một nhóm nhỏ thành viên thuộc gia đình các nạn nhân được chọn thông qua một cuộc rút thăm để có mặt tại phiên xét xử.Trước đó, chính phủ Mỹ dự định đem năm nghi can này ra xét xử tại địa điểm của tòa tháp thương mại bị tấn công hôm 11.9.2001 ở New York. Tuy nhiên kế hoạch này bị giới chính khách phản đối nên phiên tòa được dời sang vịnh Guantanamo.Được biết, Khalid Sheikh Mohammed là người Pakistan nhưng sinh trưởng tại Kuwait và từng du học tại Mỹ.Mohammed từng thừa nhận rằng mình là người lên kế hoạch “từ A đến Z” cho vụ tấn công 11.9, cũng như khoảng 30 âm mưu khủng bố khác. Mohammed bị bắt năm 2003 khi đang lẩn trốn tại Pakistan.Binalshibh được xác định từng được chọn là một trong những tên khủng bố tham gia cướp máy bay ngày 11.9.2001, nhưng do hắn không xin được thị thực vào Mỹ nên được chuyển qua làm các nhiệm vụ hỗ trợ như tìm lớp huấn luyện lái máy bay.Bin Attash thì bị cáo buộc là người điều hành một trại huấn luyện của Al-Qaeda tại Afghanistan và có nhiệm vụ nghiên cứu các thiết bị hỗ trợ việc bay thử và theo dõi thời gian biểu của các chuyến bay.Trong khi đó, Mustafa Ahmad al-Hawsawi và Al-Aziz Ali, cháu ruột của Mohammed, thì giúp cung cấp tài chính, quần áo và thẻ tín dụng du lịch cho nhóm khủng bố nêu trên.Theo Hoàng Uy (TNO)