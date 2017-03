Đặt báo động an ninh cao nhất cho hội nghị G-20

Đây cũng sẽ là sự kiện quốc tế lớn nhất tại nước này kể từ Thế vận hội mùa Hè năm 1988.



Người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 17/10 cho biết hàng chục nghìn cảnh sát và binh lính sẽ được triển khai tại các địa điểm công cộng quan trọng, trong khi các lực lượng hải quân và không quân sẽ tăng cường hoạt động tuần tra trên toàn lãnh thổ, giám sát các vùng biển gần những sân bay chính và tàu thuyền ra vào.



Lực lượng cảnh sát đã áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, bao gồm cả việc thành lập một đơn vị đặc nhiệm bảo vệ các nguyên thủ quốc gia các nước G-20 và thiết lập hàng rào an ninh cao 2m tại khu vực xung quanh địa điểm sẽ diễn ra hội nghị.



Tuyên bố của JCS cũng nhấn mạnh quân đội sẽ tăng cường trao đổi thông tin tình báo với lực lượng Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Hàn Quốc.



Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trong hai ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh G-20 (ngày 11-12/11 tới), nước này sẽ triển khai 50.000 cảnh sát, trong đó có 20.000 cảnh sát chống bạo động, trực chiến, đảm bảo an ninh tối đa cho sự kiện.



Trước đó, từ ngày 1/10, tại các sân bay của Hàn Quốc đã trang bị máy soi toàn thân để kiểm tra những hành khách có dấu hiệu khả nghi./.





(TTXVN/Vietnam+)