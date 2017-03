Dầu loang ở Vịnh Mexico lớn gấp 3 lần dự đoán

Vịnh Mexico. (Ảnh: Internet).

Nghiên cứu hình ảnh thu được từ vệ tinh tại khu vực dầu loang ở Vịnh Mexico, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Miami, Mỹ ngày 1/5 kết luận đám dầu loang ở khu vực này lớn gấp hơn ba lần so với dự đoán.



Theo giới chuyên môn, diện tích khu vực dầu loang hôm 26/4 đo được vào khoảng 2.600km2, nhưng chỉ ba ngày sau con số này đã lên tới 9.000km2.



Trước thực trạng dầu vẫn không ngừng đổ ra biển, cộng với hình ảnh vệ tinh, dù có thể chỉ chụp được một phần đám dầu loang, các nhà khoa học nhận định rằng diện tích khu vực dầu loang tới thời điểm hiện tại chắc chắn lớn hơn nhiều so với những gì đã công bố.



Trong một nỗ lực nhằm sớm kiểm soát một trong những vụ dầu loang nghiêm trọng nhất ở Mỹ, Tổng thống Barack Obama ngày 1/5 đã chỉ định Đô đốc Lực lượng bảo vệ bờ biển, Tướng Thad Allen làm chỉ huy chiến dịch ứng cứu sự cố tràn dầu này, và dự kiến trong ngày 2/5, ông Obama sẽ đích thân tới thị sát vùng dầu loang để chỉ đạo hướng giải quyết tiếp theo.



Cùng ngày, Ngân hàng trung ương Mỹ cho biết Tập đoàn dầu mỏ Anh (BP) phải mất ít nhất 3 tỷ USD để chi cho các hoạt động tẩy rửa và theo đuổi vụ kiện liên quan tới sự cố dầu loang ở Vịnh Mexico.



Hoạt động tẩy rửa bao gồm việc vận hành các tàu ngầm điều khiển từ xa và các tàu hút dầu từ nước biển, chi phí phát sinh từ các hoạt động của Lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân Mỹ.



Trong khi đó, đã bắt đầu có đơn khởi kiện BP và chi phí để giải quyết vụ kiện sẽ bao gồm cả việc đền bù cho người đánh bắt cá mất việc, các cảng biển phải đóng cửa và các hoạt động vận tải biển tại đây bị ngừng trệ.



BP ước tính phải mất khoảng năm tháng để kiểm soát được vết dầu loang này, và hiện tại các bang Louisiana, Florida, Alabama và Mississippi của Mỹ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.



Nhà chức trách bang Luidiana đã phải đóng cửa khu nuôi tôm và bãi nuôi sò huyết do dầu đã loang tới vùng này.



Trong thảm họa năm 1989 tại vùng biển thuộc Alaska, Mỹ, giàn khoan Prince William Sound bị chìm làm tràn gần 50 triệu lít dầu, buộc tập đoàn Exxon phải chi khoảng 4,3 tỷ USD cho các chi phí tẩy rửa, kiện cáo, và phải mất 52 ngày để kiểm soát tình hình./.





