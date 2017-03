Đấu súng như phim ở Quảng trường Thời đại

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: AP.



Theo Hải Ninh ( VNE)



Nghi phạm 25 tuổi - Raymond Martinez - và anh trai anh ta đang lừa du khách mua đĩa CD ở khu phố Broadway, tại Quảng trường Thời đại, thì bị một cảnh sát bắt gặp. Trung sĩ Christopher Newsom yêu cầu chúng trình giấy tờ cho phép bán rong, song Martinez bỏ chạy ngay lập tức.Theo AP, tên này chạy qua khu đón khách ở khách sạn Marriott Marquiz. Newsom đuổi theo. Lúc này, Martinez quay lại và nhả đạn vào viên cảnh sát bằng khẩu súng máy Mac-100. Hắn chỉ bắn được hai viên thì súng bị trục trặc. Viên cảnh sát bắn 4 phát đạn vào ngực, tay của nghi phạm và giết chết y. "Chúng tôi may mắn vì khẩu súng đó không hoạt động", một đại diện của sở cảnh sát New York hôm qua cho hay.Đại diện này cho biết Newsom đã làm đúng quy trình của cảnh sát vì khi đó tính mạng của anh bị đe dọa.Dave Kinahan, một du khách ở Boston, đang đậu xe hơi dưới đường gần khách sạn thì thấy cảnh đấu súng. "Tôi đứng cách đó 20 m", Kinahan nói và kể rằng anh tự hỏi có phải họ đang đóng phim hay không.Duncan Stewart, giám đốc chịu trách nhiệm tuyển diễn viên cho công ty National Artists Management Co., ngồi trên văn phòng ở tầng 12 nhìn xuống Quảng trường Thời đại. Ông cho biết đã nghe thấy 3 tiếng súng khi đang nói chuyện điện thoại. Stewart làm việc ở đây 3 năm nay và quá quen những cảnh tượng kỳ lạ ở quảng trường song chưa có vụ nào bạo lực thế này. "Gặp gã cao bồi khỏa thân ở Quảng trường Thời đại là một chuyện nhưng xem bắn súng lại là chuyện khác", ông nói.Cảnh sát cho biết Martinez và anh trai thường lại gần du khách, hỏi tên sau đó ghi tên họ lên đĩa CD và đòi 10 USD. Martinez từng bị truy nã sau một vụ đánh nhau ở Bronx. Hắn cũng sở hữu danh thiếp của các tay bán súng. Hiện chưa rõ hắn có bán vũ khí hay không.Vài giờ sau vụ đấu súng, Quảng trường Thời đại trở lại bình thường, dù có hàng chục cảnh sát bao quanh khách sạn Marriott. Donna Anderson đang ngụ tại khách sạn khu vực này, cho biết cô không hề thấy sợ hãi vì vụ việc. "Tôi muốn có một bức ảnh tại hiện trường vụ án", cô nói.