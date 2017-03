Đi thẩm mỹ để cưới chồng

Chị Mao Bai, ngày cầu hôn với bạn trai. Ảnh: Dailichilli.



Theo Phương Trang (VNE/Dailychilli)



Người phụ nữ với nickname Mao Bai đã dành 1 triệu đô la Đài Loan (hơn 700 triệu đồng) để phẫu thuật. Cụ thể chị đã đi làm mũi, nâng mí mắt, sửa cằm, tiêm Botox vào trán và đi hút mỡ để giảm 10kg. Giờ chị chỉ nặng 66 kg.Thật kỳ lạ, sự thay đổi đột phát này đã chứng minh là bùa may mắn với chị vì người bạn trai thứ 13 hóa ra đúng là "quý ông hoàn hảo". Tìm thấy người đàn ông đích thực của mình, chị đã không lãng phí thời gian lên kế hoạch cầu hôn anh ở công viên."Tôi biết đó chính là anh ấy. Tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng tiến triển vì thế tôi quyết định đi thẩm mỹ để chuẩn bị cho lần gặp gỡ đầu tiên", Mao Bai thú nhận.Sau phẫu thuật, chị lên kế hoạch cầu hôn người bạn trai 29 tuổi của mình có nickname Zha Ke tại Công viên Eda Theme ở thành phố Cao Hùng. Chị mặc trang phục như một nhân vật trong game World Of Warcraft mà cả hai đều nghiện, tặng bạn trai một bó hoa hồng to và một chiếc nhẫn đính hôn được làm bằng tóc của mình.Sững sờ trước việc làm của chị, anh Zha ke chỉ mất vài giây trước khi thốt lên câu đồng ý. Cả hai quen nhau qua một trang web chơi game trực tuyến và bắt đầu hẹn hò từ tháng 4 năm ngoái. Sau một thời gian thư từ qua lại, chị thú nhận mình đã có tình cảm với anh. Ba tháng sau thì họ đã về sống với nhau và dự định làm đám cưới vào tháng 8 năm sau.