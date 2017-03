Điểm chính trong diễn văn Trung Đông của Obama

Tổng thống Mỹ đọc bài diễn văn. (Ảnh: Getty Images)

Các điểm chính gồm có: Đối với Ai Cập: Tổng thống Obama nói Washington cần giúp Ai Cập phục hồi sau giai đoạn biến động bằng cách giúp những nhu cầu tài chính ngắn hạn của nước này. Mỹ sẽ giúp Ai Cập giảm khoảng 1 tỉ USD tiền nợ và giúp Cairô tiếp cận trở lại các thị trường bằng cách bảo đảm 1 tỉ USD.



Với Tunisia: Chính quyền Obama sẽ làm việc với Quốc hội để thành lập “quỹ doanh thương” đầu tư vào Tunisia và Ai Cập. Quỹ này sẽ theo khuôn mẫu của quỹ từng giúp Đông Âu chuyển đổi trong những năm 1990.



Đối với Syria: Tổng thống Obama cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải lựa chọn lãnh đạo việc chuyển tiếp dân chủ hay tránh đi nơi khác. Ông cũng kêu gọi Syria để quan sát viên nhân quyền đến những thành phố điểm nóng và tham dự cuộc đối thoại tiến đến chuyển tiếp dân chủ. Bằng không, Tổng thống Assad sẽ tiếp tục bị thách thức ở trong nước và bị cô lập tại nước ngoài.



Với Bahrain: Ông Obama gọi Bahrain là một đối tác lâu đời mà an ninh của quốc gia này được Mỹ cam kết bảo vệ. Ông nói chính phủ do phe Hồi giáo Sunni lãnh đạo có quyền lợi chính đáng trong việc cai trị bằng luật pháp trong một quốc gia có đa số là người Shiite.



Tuy nhiên, ông Obama cũng nói hành động bắt bớ và dùng vũ lực là trái với quyền công dân Bahrain, và sẽ không chấm dứt được những đòi hỏi cải cách chính đáng. Tổng thống Obama nhấn mạnh con đường duy nhất là chính phủ và phe đối lập phải đối thoại.



Với Iran: Tổng thống Obama chỉ trích Tehran là đạo đức giả, đồng thời hứa Mỹ sẽ tiếp tục kiên trì lập trường là người dân Iran cần lấy lại những quyền của họ và có một chính phủ không bóp nghẹt nguyện vọng của người dân.



Đối với Libya: Tổng thống Obama nói việc nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi từ bỏ quyền lực là điều không tránh khỏi trước những cuộc không kích của NATO và những chế tài quốc tế. Ông nói sự can thiệp quốc tế vào Libya cứu sống được hàng ngàn người dân và những người chống đối ông Gadhafi.



Đặc biết đối với Israel và Palestine: Ông Obama nói ủng hộ đòi hỏi chính đáng của người Palestine về ranh giới của một quốc gia tương lai, căn cứ vào đường ranh giới năm 1967.



Tổng thống Obama nói việc tiến đến một nền hòa bình bền vững chấm dứt cuộc xung đột Arập-Israel là cấp thiết hơn bao giờ hết và Israel và người Palestine phải giải quyết những vấn đề then chốt thông qua đối thoại, để thành lập một quốc gia Palestine vững mạnh và một nước Israel được bảo vệ./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)