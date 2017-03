Diễn biến dịch cúm ngày 1-5: Gọi tên dịch cúm là cúm A/H1N1

Để tránh ngộ nhận gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi heo, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức gọi dịch cúm hiện nay là cúm A/H1N1. Mexico cho biết sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đòi các nước cấm nhập khẩu thịt heo từ Mexico phải giải thích lý do.

Ca nhiễm đầu tiên ở Hà Lan

Ngày 30-4, trợ lý Tổng Giám đốc WHO Keiji Fukuda khẳng định không có lý do nâng mức báo động dịch cúm lên cấp cao nhất (cấp 6). Ông cũng lưu ý cúm A/H1N1 đang hoành hành có những đặc điểm như một loại virus cúm thông thường, do vậy cúm A/H1N1 sẽ ảnh hưởng mạnh đến các nước vào mùa đông (mùa dịch cúm dễ lây lan).

Mexico đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 679 bệnh nhân và xác nhận có 312 ca nhiễm, đồng thời đã có 12 người chết vì cúm A/H1N1.

Số bệnh nhân có triệu chứng cúm kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện công đã giảm từ mức cao điểm 212 người ngày 20-4 xuống còn 46 người ngày 30-4. Bộ Y tế Mexico lạc quan vì số người nhập viện do nghi nhiễm đã giảm, tuy nhiên WHO lưu ý không có bằng chứng nào cho thấy giai đoạn bùng phát dịch tồi tệ nhất đã qua.

Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) đã đồng ý cho Mexico vay ba tỷ USD để chống dịch cúm và vực dậy nền kinh tế. Nhật thông báo sẽ gửi mặt nạ, kính bảo hộ và các thiết bị y tế khác trị giá một triệu USD giúp Mexico chống dịch cúm.

Hà Lan là nước mới nhất thông báo có ca nhiễm virus cúm, nâng tổng số nước có ca nhiễm lên 13 nước. Nhật đã phát hiện ca nghi nhiễm đầu tiên. Đó là một học sinh nam 17 tuổi ở Yokohama từ tỉnh British Columbia (Canada) trở về vào ngày 25-4 thì bị sốt cao và ho.

Tại Mỹ, số ca nhiễm cúm A/H1N1 đã lên đến 131 người tại 17 bang. Bộ Giáo dục cho biết có 298 trường học đóng cửa. Mỹ sẽ chi 251 triệu USD để mua thêm 13 triệu liều trị cúm và gửi 400.000 liều hỗ trợ cho Mexico.

Đã lây từ người sang người

Đức xác nhận có một y tá không đến Mexico nhưng vẫn bị nhiễm cúm A/H1N1 do điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm cúm. Sức khỏe y tá này đã hồi phục.

Trong 13 ca nhiễm ở Tây Ban Nha có một ca không phải từ Mexico trở về. Do vậy, có khả năng cúm A/H1N1 đã lây từ người sang người ở nước này. Trước đó, ngày 29-4, Canada xác nhận cúm A/H1N1 đã lây từ người sang người ở Canada.

Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc thông báo đã phát hiện thêm hai ca nghi nhiễm, trong đó có một phụ nữ 40 tuổi chưa từng đến các nước đang có dịch cúm. Người này sống chung với một phụ nữ khác đã được xác định là ca nghi nhiễm đầu tiên ở Hàn Quốc.

Nếu cả hai phụ nữ này được xác nhận nhiễm cúm thì có nghĩa là virus cúm A/H1N1 đã lây từ người sang người ở Hàn Quốc.

Ngày 30-4 tại Luxembourg, bộ trưởng Y tế các nước Liên minh châu Âu (EU) đã họp để thảo luận biện pháp đối phó dịch cúm. Các bộ trưởng đồng ý làm việc với các công ty dược phẩm để phát triển vắc-xin phòng dịch cúm nhưng bác bỏ đề nghị của Pháp tạm ngưng các chuyến bay đến Mexico.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết Thái Lan sẽ chủ trì cuộc họp các bộ trưởng Y tế ASEAN vào ngày 7 và 8-5 ở Bangkok để thảo luận kế hoạch hợp tác ứng phó dịch cúm.