Diễn biến dịch cúm ngày 30-4: WHO không gọi là cúm heo nữa

Tối 29-4, Tổng thống Mexico Felipe Calderón tuyên bố trên truyền hình sẽ đóng cửa hầu hết các cơ quan liên bang và hoạt động công cộng từ ngày 1 đến 5-5. Chỉ có các dịch vụ cần thiết được phép mở cửa như bệnh viện, siêu thị, trạm tàu xe...

Tại Thái Lan, chính quyền TP Bangkok đã bắt đầu phát 100.000 khẩu trang cho tài xế taxi và du khách nước ngoài. Theo Bộ Y tế Thái Lan, chậm nhất trong hai tuần nữa, bộ trưởng Y tế các nước ASEAN sẽ nhóm họp tại Thái Lan để đề ra chiến lược chống cúm heo trong khu vực.

Tại Đức, hãng hàng không Lufthansa thông báo từ ngày 30-4 sẽ đưa bác sĩ lên các chuyến bay đến Mexico. Tiếp sau Cuba và Argentina, Ecuador đã tạm ngưng các chuyến bay đi và đến từ Mexico. Riêng Peru tạm ngưng các chuyến bay đến từ Mexico.

Tại Pháp, Bộ Y tế cho biết sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) tạm ngừng các chuyến bay đến Mexico. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không khuyến khích đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại vì các biện pháp này rất ít hiệu quả trong việc ngăn chặn virus cúm A (H1N1) lây lan. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bác bỏ khả năng đóng cửa biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Chính phủ Anh đang tìm cách mua 32 triệu khẩu trang để phân phát cho dân trong trường hợp đại dịch xảy ra.

Tại Liban, bộ trưởng Y tế đã kêu gọi bỏ cách chào hỏi truyền thống của người A rập bằng cách hôn lên má. Bộ trưởng Y tế Costa Rica cũng đề nghị tương tự. Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan ủng hộ việc tạm ngưng cách chào hôn lên má.

Tại đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), công nhân vệ sinh được lệnh lau chùi nhà vệ sinh công cộng hai giờ một lần. Hong Kong cũng yêu cầu làm vệ sinh sạch sẽ và khử trùng đường hẻm, khu vui chơi giải trí, phương tiện giao thông công cộng.

Tại Nhật, các bệnh viện đã chuẩn bị khoa đặc biệt để kiểm tra sức khỏe bệnh nhân nghi nhiễm. Chính phủ đã bắt đầu phát trang phục, kính bảo hộ và thuốc Tamiflu cho nhân viên y tế làm việc ở khoa điều trị nhiễm. Bộ Ngoại giao cũng đã thành lập đường dây nóng tư vấn về bệnh cúm heo bằng tiếng Nhật và Anh.

Ngày 29-4, Ai Cập bất ngờ ra lệnh tiêu hủy đàn heo 400.000 con trên toàn quốc dù chưa phát hiện trường hợp bệnh cúm heo nào ở người và ở heo. Những người chăn nuôi heo tức giận đã xuống đường biểu tình và ném đá vào xe của nhân viên Bộ Y tế ở thủ đô Cairo.

WHO cho biết các nghiên cứu mới nhất không cho thấy dịch cúm hiện nay do heo gây ra nên WHO sẽ không gọi dịch cúm hiện nay là cúm heo nữa mà sẽ gọi là cúm Mexico hoặc cúm 2009 H1N1.