Diễn đàn Mỹ-Trung: Nhất trí hợp tác giải cứu kinh tế

Trong thông cáo chung, hai bên thỏa thuận sẽ tiếp tục hợp tác giữ đà tăng trưởng kinh tế cân đối, bền vững, sửa đổi các quy định về hệ thống tài chính, duy trì các chính sách giải cứu đến khi kinh tế phục hồi.

Trung Quốc (TQ) đồng ý mở rộng tự do thương mại và đầu tư, trong đó cho phép các ngân hàng quốc tế mua trái phiếu của TQ và tập trung hơn vào thị trường nội địa, giảm xuất khẩu sang Mỹ. Mỹ cho biết đã có kế hoạch giải quyết triệt để việc thiếu hụt ngân sách đến năm 2013 và sẽ khuyến khích người dân tăng cường tiết kiệm.

Hai bên đã ký bản ghi nhớ đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng sạch và cùng hướng đến mục tiêu cắt giảm khí thải. Hai bên sẽ cùng hợp tác đưa CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và tạo áp lực buộc Iran từ bỏ chương trình làm giàu uranium. Về vấn đề CHDCND Triều Tiên, TQ cho rằng hai bên cần đối thoại nhiều hơn và nghị quyết trừng phạt của LHQ cần được tuân thủ nhưng không nên để tác động xấu đến người dân CHDCND Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo từ nay đến cuối năm, Mỹ và TQ sẽ bàn thảo hợp tác chống khủng bố và vấn đề an ninh hạt nhân toàn cầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về an ninh vào năm tới do Tổng thống Obama đề xuất.