Diện tích đất nông nghiệp đang ngày càng thu hẹp

Diện tích đất nông nghiệp biến mất mỗi năm tương đương với diện tích của Italy.



Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc về thực trạng này, chuyên gia Olivier cho biết, có tới 30 triệu hécta đất canh tác biến mất do các sức ép mới và khoảng 500 triệu hộ nông dân nhỏ bị "đứt bữa" do "quyền có đất canh tác của họ bị vi phạm."



Trong đó, khoảng từ 5 đến 10 triệu hécta đất trồng bị bạc màu và 19,5 triệu hécta biến mất do công nghiệp hóa và đô thị hóa.



Chuyên gia Olivier phân tích đất đai nông nghiệp bị thu hẹp cộng với quá trình sa mạc hóa gia tăng sẽ dẫn đến giảm năng suất.



Tại Ấn Độ, một đất nước có ngành nông nghiệp phát triển tại châu Á, diện đất canh tác đã giảm từ 2,6ha năm 1960 xuống còn 1,4ha trong năm 2000 và đang có xu hướng tiếp tục giảm.



Tại các nước phương Tây và Nam Phi, lượng đất trồng tính theo đầu người sụt giảm hơn 50% trong một thế hệ vừa qua.



Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cảnh báo nếu không được quản lý tốt về đất nông nghiệp tại các nước đang phát triển có thể đe dọa môi trường và xã hội của những nước này./.





(TTXVN/Vietnam+)