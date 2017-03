Diệt được Bin Laden, Obama giành tỉ lệ tín nhiệm kỷ lục

Đây là kết quả của cuộc thăm dò do Associated Press-GfK thực hiện sau khi lực lượng Mỹ tiêu diệt được lãnh đạo al-Qaida, Osama bin Laden.

Theo giới phân tích, kết quả thể hiện một số dấu hiệu đáng lo lắng với phe Cộng hòa khi vị trí của Tổng thống Mỹ được cải thiện không chỉ ở chính sách đối ngoại mà còn về kinh tế và trong sự đánh giá của những người Mỹ độc lập - một trong những nhóm cử tri chủ chốt tại cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2012.

Ảnh: globalresearch Đa số người dân giờ đây gọi Obama là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người sẽ giữ an toàn cho nước Mỹ. 73% người được hỏi tin ông có thể xử lý hiệu quả những mối đe dọa khủng bố. Và ông đã cải thiện được vị trí của mình trong các vấn đề về Afghanistan, Iraq cũng như quan hệ của Mỹ với các nước khác.

Mặc dù trải qua sự phục hồi chậm chạp kể từ cuộc Đại suy thoái, 52% người Mỹ hiện tại đã tán thành cách giải quyết của Obama về kinh tế. Con số này đem lại cho ông tỉ lệ ủng hộ cao nhất về kinh tế kể từ khi ông nhậm chức tổng thống; cũng 52% người được hỏi thích ông xử lý tình trạng thất nghiệp đang ở mức 9% của nước Mỹ.

Tâm điểm kinh tế

Triển vọng tài chính của quốc gia này đã được cải thiện sau báo cáo việc làm tích cực đưa ra cuối tuần trước. Báo cáo cho thấy nhiều công ty Mỹ đang trong thời kỳ tuyển dụng. Nhiều người giờ đây tin tưởng kinh tế đã trở nên tốt hơn trong tháng qua và sẽ tiếp tục gia tăng trong năm tới.

63% nói Obama hiểu những vấn đề của người dân thường nước Mỹ. Ảnh: globalresearch

45% người Mỹ được hỏi (tăng so với 35% hồi tháng 3) nói, nước Mỹ đang đi theo đường hướng đúng đắn. Tuy vậy, tỉ lệ phản đối vẫn là 52%, đồng nghĩa với việc ông Obama sẽ vẫn phải nỗ lực để thuyết phục công chúng.

Nhiều người vui vẻ bày tỏ sự ủng hộ với lãnh đạo nước Mỹ. “Tôi vui mừng với tin tức về Bin Laden”, Brenda Veckov, 42 tuổi nói. "Tổng thống đã có quyết định đúng đắn và tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy lần nữa”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cách nhìn tích cực về Obama. "Tôi rất lo lắng” về đất nước, Susan Demarest ở Snellville nói. Trong cuộc bầu cử trước, bà không ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ. "Tôi đang ở độ tuổi 50 và lo rằng không thể nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống vui vẻ cuối đời vì y tế, an sinh xã hội và nợ nần của đất nước này”.

Sự gia tăng uy tín chính trị của Obama diễn ra ở thời điểm quan trọng. Ông đang bắt tay vào chiến dịch tái tranh cử và bước vào những ngày tranh luận với phe Cộng hòa kiểm soát hạ viện về vấn đề nâng cao giới hạn nợ nần của nước Mỹ. Tuy nhiên, chưa rõ là tỉ lệ tán thành cao giành cho Tổng thống Mỹ sẽ trụ vững bao lâu sau cái chết của Bin Laden.

Chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố

Đa số người tham gia cuộc thăm dò khẳng định tán thành cách quân đội thực hiện sứ mạng tại Abbottabad, Pakistan nhưng chiến dịch này không thay đổi quan điểm của người dân về cuộc chiến tại Afghanistan; phần lớn vẫn phản đối nó và nhiều người bày tỏ ủng hộ kế hoạch của Obama trong việc rút toàn bộ quân chiến đấu vào năm 2014.

Nhìn chung, tỉ lệ ủng hộ Obama đã tăng nhẹ so với mức 53% hồi tháng 3 và 47% sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm ngoái khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát hạ viện và lấy lại một số ghế trong thượng viện.

Theo kết quả thăm dò, 53% người nói rằng ông xứng đáng tái đắc cử; 43% phản đối. Đây là lần đầu tiên trong một cuộc điều tra của AP-GfK, số người tin ông có thể giữ nhiệm kỳ hai nhiều hơn tỉ lệ không tán thành.

"Tôi có ấn tượng rằng, Barack Obama thực sự nỗ lực làm việc vì người Mỹ và tôi thấy ông nên tiếp tục lãnh đạo”, cử tri độc lập Allison Kaplan, 25 tuổi ở Austin, Texas nói. Kaplan đã bầu cho Obama năm 2008. Gần 2/3 người Mỹ tự coi mình là cử tri độc lập giờ đây tán thành ông; trong khi đó ở tháng 3, tỉ lệ này chỉ là một nửa.

Một số kết quả khác từ cuộc thăm dò:

- 69% người nói Obama sẽ giữ cho nước Mỹ an toàn, tăng so với 61% trong tháng 3; 65% gọi ông là “nhà lãnh đạo mạnh mẽ”, tăng so với 57% trước đó.

- 63% nói Obama quan tâm đến những người như họ; 63% nói ông hiểu những vấn đề của người dân thường nước Mỹ.

Tuy nhiên, khả năng tái đắc cử của ông vẫn chưa chắc chắn. Và có những dấu hiệu đáng cảnh báo trong cuộc thăm dò khi:

- Gần 2/3 (61%) thất vọng với cách ông xử lý về giá xăng dầu.

- Chưa đầy một nửa đánh giá tính cách ông giải quyết thâm hụt ngân sách quốc gia hoặc thuế.

Cuộc thăm dò của Associated Press-GfK diễn ra từ 5-9/5 với sự tham gia của 1.001 người trưởng thành.

Theo Thái An (VNN / AP)