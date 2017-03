Đình công lan rộng ở Ai Cập bất chấp cảnh báo

Tại các thành phố Cairo, Alexandria, Ismailiya, Aswan, tỉnh Qaljubiya, công nhân, nhân viên các ngành nghề gồm ngân hàng, vận tải, dầu khí, dệt may tiếp tục đình công bất chấp việc hội đồng quân sự kêu gọi họ trở lại làm việc.



Những người đình công đưa ra các các yêu sách tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc, đồng thời yêu cầu những người bị cáo buộc tham nhũng từ chức.



Trước tình hình trên, hội đồng quân sự một lần nữa cảnh báo về những hậu quả kinh tế nghiêm trọng có thể xảy ra nếu đình công tiếp tục kéo dài và khẳng định không thể giải quyết những yêu sách của giới công nhân khi đình công chưa chấm dứt.



Thủ lĩnh công đoàn Ai Cập Hussein Megawer cam kết sẽ đối thoại với công nhân và kêu gọi chấm dứt đình công.



Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Ai Cập ngày 16/2 đã quyết định cấm cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Amin Abaza và hai thành viên khác của Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) ra nước ngoài, đồng thời phong tỏa tài sản của họ do có những cáo buộc ba nhân vật này tham nhũng.



Trong khi đó, tổ chức "Anh em Hồi giáo" khẳng định sẽ không giới thiệu ứng cử viên tranh cử tổng thống cũng như không tìm cách để giành đa số ghế tại Quốc hội Ai Cập.



Các nhà phân tích cho rằng, tuyên bố trên là nhằm giải tỏa sự quan ngại của Mỹ về khả năng tổ chức này sẽ đóng vai trò quan trọng trên chính trường Ai Cập thời hậu Mubarak.



Theo báo cáo của Bộ Y tế Ai Cập công bố ngày 16/2, các cuộc biểu tình kéo dài 18 ngày qua ở Ai Cập dẫn tới sự ra đi của Tổng thống Hosni Mubarak đã làm 365 người thiệt mạng và 5.500 người bị thương. Con số này có thể cao hơn khi có thêm thông tin từ các bệnh viện.



Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/2 cho biết, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton sẽ thăm Ai Cập vào ngày 21/2 tới. Trước đó, bà Ashton đã thăm Tunisia và công bố khoản viện trợ khoảng 350 triệu USD cho nước này./.





(TTXVN/Vietnam+)