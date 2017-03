Đổ xô đến Hong Kong mua sách về Bạc Hi Lai

Các đầu sách viết về Bạc Hi Lai đang bán rất chạy ở Hong Kong - Ảnh: Wall Street Journal

Đối với những nhà sách cũng như nhà xuất bản ở Hong Kong, sự kiện chính trị Bạc Hi Lai là cơ hội kinh doanh của họ. Ít nhất 12 đầu sách về cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh cùng sự kiện Cốc Khai Lai "đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood" là những đầu sách đang bán chạy nhất ở Hong Kong.

Tội ác của Bạc Hi Lai, Bên trong câu chuyện ngã ngựa của Bạc Hi Lai, Bộ giết người của Trùng Khánh… những đầu sách trên được bán khắp Hong Kong và những nơi khác, từ quầy bán báo nhỏ đến các cửa hàng ở sân bay. Để tránh tai mắt của hải quan Trung Quốc, những du khách đại lục phải dùng bao bì loại khác ngụy trang những quyển sách về Bạc Hi Lai mà họ đem về Trung Quốc. Thậm chí có người mua một lúc đến 10 quyển sách cùng một thể loại.

“Người ta sẽ đến Hong Kong chỉ để mua được những quyển sách này. Những độc giả bị cấm đều là người Trung Quốc, người Hong Kong không đọc những loại sách này” - một người bán sách họ Trịnh ở khu Causeway Bay, Hong Kong cho biết.

Theo bà Trịnh, sách về Bạc Hi Lai đang đem về cho các nhà sách 50% thu nhập và trở thành nguồn lợi nhuận chủ yếu trong những ngày này. Du khách họ Mã đến từ Thượng Hải cho biết cô đến Hong Kong để tìm mua vài quyển sách về Bạc Hi Lai cho mình và cho những người bạn ở Trung Quốc. “Tôi không biết liệu họ có nói đúng sự thật hay không, nhưng tôi vẫn tò mò muốn đọc” - Mã cho biết.

Mã cũng như hầu hết người Trung Quốc khác đều thừa nhận ở Trung Quốc họ biết về sự kiện Bạc Hi Lai rất ít và thông tin mà họ biết thường chậm hơn bên ngoài.

Liên quan đến vụ điều tra vụ đầu độc doanh nhân người Anh Heywood, một nguồn tin giấu tên từ cảnh sát Trung Quốc cho báo chí phương Tây biết Cốc Khai Lai bị cáo buộc đầu độc doanh nhân Heywood do ông này đòi 10% hoa hồng trong tổng số tiền khổng lồ mà bà Cốc Khai Lai nhờ ông ta chuyển trái phép ra nước ngoài.

Vài ngày sau khi giết Heywood, bà Cốc Khai Lai đã mặc quân phục với quân hàm thiếu tướng, ngang nhiên bước vào một cuộc họp của ngành cảnh sát và dõng dạc tuyên bố bà ta đang làm nhiệm vụ bảo vệ cựu giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân.

“Ban đầu bà ta nói bà ta đang làm theo lệnh bí mật của Bộ An ninh Trung Quốc, đến để bảo vệ an toàn cho đồng chí Vương Lập Quân ở Trùng Khánh” - nguồn tin trên cho biết.

Theo Mỹ Loan (TTO / Wall Street Journal, Reuters)