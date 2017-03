Doanh trại quân đội Thái Lan mất một khối lượng lớn vũ khí

Theo ông Panitan, vụ việc được báo lên cảnh sát và các cơ quan chức năng từ ngày 25-2. Sau vụ việc này, an ninh tại các kho vũ khí, đặc biệt là các kho ở Bangkok được tăng cường tối đa. Hiện các cơ quan chức năng Thái Lan đang ráo riết điều tra xem số vũ khí trên có được chuyển cho lực lượng cực đoan ở cực Nam hay cho phe áo đỏ chống chính phủ hay không.

Theo cảnh sát tỉnh Phatthalung, số vũ khí bị mất gồm 3.000 viên đạn và 20 quả lựu đạn. Vụ mất cắp đã làm dấy lên nỗi lo ngại về khả năng có bạo lực trong cuộc biểu tình của phe áo đỏ tại thủ đô Bangkok ngày 12-3.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết ông đã nhận được thông tin rằng có một nhóm người đang tìm cách kích động gây bạo lực tại cuộc biểu tình này.

Ngày 8-3, Ủy ban kiểm soát an ninh do Phó Thủ tướng Suthep Thaugsubanchủ trì sẽ họp và quyết định về vấn đề có cần thiết ban hành Luật An ninh nội địa hay không để duy trì trật tự ở thủ đô trong những ngày diễn ra biểu tình.

Theo Minh Tuấn (VOV)