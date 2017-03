Động đất 6,1 độ richter rung chuyển Nhật Bản

Tâm của trận động đất ở độ sâu 25,3 km, cách Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 271 km về phía Đông. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong sau vụ động đất này.

Xúc động khi gặp lại người thân trong khu trú ẩn ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate, sau động đất - Ảnh: AP

Phóng xạ vẫn cao sau khi máy bay đổ nước

Mặc dù sáng nay 17-3, máy bay đã đổ nước xuống các lò phản ứng nhưng, Công ty điện lực TEPCO cho biết lượng phóng xạ đo được tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vẫn không thay đổi nhiều sau khi lò phản ứng số 3 được làm mát từ trên không.

Sáng 17-3, 4 máy bay CH-47 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã trút nước xuống lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại do động đất và sóng thần.

Mỗi máy bay CH-47 trút hơn 7 tấn nước xuống lò phản ứng số 3. Công ty Điện lực TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, cho biết TEPCO sẽ triển khai lưới điện tạm thời nhằm hỗ trợ hoạt động bơm nước vào các lò phản ứng và các bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng.

Theo TTXVN, TEPCO cho biết Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã tiến hành đổ nước từ máy bay trực thăng xuống lò phản ứng số 3 tổng cộng bốn lần trong thời gian từ 9 giờ 48 phút đến 10 giờ 01 phút.

Vào thời điểm lúc 10 giờ 20 phút, lượng phóng xạ đo được tại một địa điểm cách xa lò phản ứng số 3 khoảng hơn 100m là 3.752 microsievert/giờ, không thay đổi nhiều so với mức 3.782 đo được vào thời điểm ngay trước khi tiến hành đổ nước.

Máy bay CH-47 lấy nước để đổ vào các lò phản ứng sáng nay - Ảnh: Reuters

Bể chứa tại lò phản ứng số 4 đã cạn khô

Các thanh nhiên liệu qua sử dụng ở lò phản ứng số 4 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã lộ ra ngoài, khiến lượng phóng xạ thoát ra ngoài ở mức “cực cao" - CNN dẫn nhận định của người đứng đầu Cơ quan Điều phối hạt nhân Mỹ (NRC) Gregory Jaczko ngày 16-3.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan bày tỏ tin tưởng có thể cứu được hơn 26.000 người. Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, số người thiệt mạng do động đất gây sóng thần vừa qua đã lên tới 5.178 người, trong khi vẫn còn 8.606 người mất tích.

Ông Jaczko cho rằng các vụ nổ khí hydrogen tại lò phản ứng này xảy ra do các thanh nhiên liệu đã bị lộ ra ngoài.

“Chúng tôi tin rằng vụ nổ hydrogen đã phá hủy hộp chứa phụ và nước trong bể chứa các thanh nhiên liệu đã cạn khô. Điều này nghĩa là mức phóng xạ tại đây đã cực kỳ cao, có thể gây ảnh hưởng cho bất cứ nỗ lực nào cứu vãn tình hình”, ông Jaczko nói với CNN.

Mực nước trong bể chứa đóng vai trò bảo vệ và làm mát các thanh uranium trong bể. Nếu như không còn nước, các thanh này sẽ bị lộ ra ngoài, lớp zirconium bao bọc bên ngoài chúng sẽ phản ứng và sinh ra khí hydrogen gây nổ.

Robert Alvarez, cựu quan chức thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, nói tình hình tại lò phản ứng số 4 đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ông Alvarez phỏng đoán tình hình có thể đã nghiêm trọng tới mức “cần có những sự hi sinh về nhân mạng” để cứu vãn.

Một người dân đạp xe giữa bão tuyết tại tỉnh Iwate - Ảnh: Kyodo News

Người dân tìm kiếm đồ đạc còn sót lại trong nhà tại thành phố Sendai - Ảnh: Kyodo News

Trong 6 lò phản ứng tại nhà máy Fukushima 1, 70% số thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 1 và 33% số thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 2 đã bị hư hại. Theo một số đánh giá, lõi của các lò phản ứng số 1, 2, 3 được cho là đã bị nóng chảy một phần do hệ thống làm mát bị hỏng sau động đất.

Trước đó giáo sư Brenner thuộc Đại học Columbia cũng nhận định những công nhân còn ở lại Nhà máy Fukushima 1 đang đối mặt với mức phóng xạ có thể gây chết người.

Về kế hoạch sơ tán người dân khỏi khu vực Nhà máy Fukushima, ông Jaczko nhận xét chính phủ sơ tán người dân trong một bán kính rộng hơn nhiều, dù cho rằng “mỗi bên có cách đánh giá tình hình khác nhau”. Người phát ngôn Lầu Năm Góc David Lapan nói sẽ không có quân nhân Mỹ nào được phép tiếp cận trong vòng 80km xung quanh Nhà máy Fukushima.

Tình hình vẫn đang tiếp tục diễn biến xấu trong ngày 16-3, khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) báo cáo nhiệt độ trong các bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng lên tới 62,7 độ C và 58,5 độ C tại lò phản ứng số 5 và số 6 - trong khi mức bình thường là 25 độ C. Mực nước trong lò phản ứng số 5 cũng đã giảm, theo thông báo từ Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật Bản.

Trong khi đó, Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano hôm qua thừa nhận tình hình đang “rất nghiêm trọng” nhưng "vẫn trong tầm kiểm soát" khi đã có những hư hại tại ba lò phản ứng số 1, số 2 và số 3 tại Nhà máy Fukushima 1.

Ông Amano hôm nay sẽ đến Nhật Bản để đánh giá tình hình. Ông cho biết nỗ lực hiện nay ở Nhật Bản là tối đa.

Tiếp tục các nỗ lực

Chất phóng xạ plutonium nếu đi vào máu người sẽ ảnh hưởng đến xương và gan, dẫn đến ung thư.

Kyodo News đưa tin hôm nay 17-3, cảnh sát Tokyo sẽ đưa đến một xe cứu hỏa chuyên dụng trong nỗ lực nhằm làm nguội bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở lò phản ứng số 3 và số 4.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết ưu tiên hàng đầu là lò phản ứng số 3 - lò phản ứng duy nhất có sử dụng plutonium trong các thanh nhiên liệu. Chất phóng xạ plutonium nếu đi vào máu người sẽ ảnh hưởng đến xương và gan, dẫn đến ung thư.

Xem video trực thăng đổ nước xuống nhà máy hạt nhân Fukushima. Video: You Tube

Quân đội Mỹ thông báo sẽ hỗ trợ Nhật Bản một máy bay do thám không người lái Global Hawk để chụp hình bên trong toàn bộ nhà máy và lò phản ứng số 4.

Theo thông tin mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa cho biết SDF sẽ mượn máy bơm của lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản và phối hợp với lực lượng cảnh sát để bắt đầu phun nước bằng xe vòi rồng nhằm tiếp tục làm mát các lò phản ứng trong chiều ngày 17-3.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano cho biết sẽ giám sát chặt chẽ lò phản ứng số 5 và số 6 để có các biện pháp đối phó thích ứng và kịp thời.

Theo Xuân Tùng (TTO)