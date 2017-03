Động đất khiến nhà máy điện hạt nhân Mỹ đóng cửa

Cơ quan điện lực Virginia cho hay cả hai lò phản ứng ở nhà máy điện North Anna, cách tâm chấn khoảng 30 km, đã tự động ngắt hoạt động ngay khi có những rung chấn đầu tiên.



Amanda Reidelbach, phát ngôn viên cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của địa phương, cho hay hơi nước bốc ra từ nhà máy điện hạt nhân, nhưng không gây phát tán phóng xạ.







Nhà máy điện hạt nhân North Anna cách tâm chấn 30 km. Ảnh: ABC News.

Theo Thanh Mai ( VNE)



David Heacock, phụ trách an toàn hạt nhân tại nhà máy điện, cho hay tổ hợp có công suất 1.800 MW này hiện hoạt động bằng nguồn điện khẩn cấp và hai lò phản ứng đều đã được bất hoạt một cách an toàn."Các nhà máy được thiết kế để chống chịu địa chấn", ông nói. "Không có hư hại gì tại nhà máy cho đến nay".Các đội sửa chữa đang làm việc để khôi phục điện lưới nhằm đưa điện vào nhà máy trước tối thứ ba giờ địa phương (sáng nay giờ Hà Nội). Cơn địa chấn xảy ra vào buổi trưa, mạnh 5,9 độ Richter.Công ty điều hành nhà máy điện nói trên cho biết bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng hiện an toàn. Các máy phát điện chạy bằng diesel của nhà máy có thể được sử dụng 30 ngày, và công ty cũng có thể đưa thêm máy phát điện đến nếu cần.Tại Nhật Bản hồi tháng 3, khủng hoảng hạt nhân xảy ra do các máy phát điện bị sóng thần làm hỏng, không thể bơm nước làm mát cho các thanh nhiên liệu trong lò. Tình trạng nóng chảy của các thanh nhiên liệu gây phát tán phóng xạ ra môi trường.Ít nhất 12 nhà máy điện hạt nhân tại 5 bang của Mỹ thông báo "tình trạng bất thường", mức thấp nhất trong các thang cảnh báo tình trạng khẩn cấp. Các nhà máy vẫn hoạt động trong khi nhân viên an toàn đi thanh sát.